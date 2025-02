Android 16: Das sind die wichtigsten Neuerungen in der zweiten Beta des neuen Betriebssystems (Galerie)

Google hat am Donnerstag die zweite Android 16 Beta veröffentlicht, die auch in dieser Ausgabe wieder viele Neuerungen mit an Bord hatte, die nun von frühen Testern entdeckt worden sind. Der Umfang erreicht nicht ganz die erste Beta, aber die Liste an Änderungen kann sich auch auch diesmal wieder sehen lassen. Hier findet ihr alle wichtigen Neuerungen im schnellen Überblick.



Mit der zweiten Android 16 Beta dringt das neue Betriebssystem so lange in die Bereiche vor, in denen sich bis zur finalen Version nicht mehr ganz so viel ändert, sodass auch nach der wichtigen ersten Beta der Blick auf die neue Version interessant ist. Wir fassen euch wie üblich kurz und knapp alle wichtigen Neuerungen zusammen, die von frühen Testern in der neuesten Ausgabe entdeckt worden sind. Die offiziellen Neuerungen von Google sind bekanntlich eher weniger spannend.

Icons mit kreisrundem Hintergrund

Einige Icons befinden sich unter Android 16 jetzt in einer kreisrunden Form, die diesen einen eigenen Hintergrund gibt. Auf obigem Screenshot könnt ihr das anhand von zwei Beispielen sehen.

Genaue Angaben zum Speicherplatzverbrauch

Android 16 kann die Nutzer jetzt detaillierter über den Speicherplatzverbrauch der Systemkomponenten informieren. Dort wird nun zwischen dem tatsächlichen System und den temporären Dateien unterschieden.









Text-Kontrast erhöhen

Um den Kontrast von Texten weiter zu erhöhen, kann dieser nun in einen gesonderten Modus geschaltet werden, bei dem je nach Textfarbe und Hintergrund eine schwarze oder weiße Umrandung zum Einsatz kommt.

Display noch dunkler schalten

Schon in der ersten Android 16 Beta hat sich der Modus „Extram dim“ gezeigt und jetzt lässt sich dieser final aktivieren. Dieser erlaubt es, das Display noch einen Tick dunkler zu schalten und somit hauptsächlich noch mehr Akku sparen zu können. Es kann allerdings sein, dass ihr bei schlechtem Lichteinfall gar nichts mehr auf dem Display sehen könnt.

Nutzer wechseln per Widget

Spannendes neues Widget, das vielleicht noch eine größere Bedeutung bekommen könnte: Dieses ermöglicht es, den aktiv genutzten Nutzer einfach direkt aus dem Widget vom Homescreen heraus zu wechseln.









Google Wallet schnell starten

Wir haben schon vor einiger Zeit über die Google Wallet-Integration für den Power-Button berichtet und mit der aktuellen Android 16 Beta 2 ist es nun soweit: Nutzer können in den Einstellungen festlegen, dass ein doppelter Klick auf den Power-Button nicht mehr die Kamera öffnet, sondern Google Wallet.

[9to5Google]

