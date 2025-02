Google Kontakte: Neue Funktion für Profilbilder – Nutzer können jetzt Text- oder Emoji-Monogramm erstellen

Die Plattform Google Kontakte gibt allen Nutzern die Möglichkeit, die darin hinterlegten Kontakte und Personendetails zu verwalten, dient als Basis für viele andere Google-Apps und kann auch das gewünschte Profilbild stellen. Jetzt gibt man den Nutzern gleich zwei neue Funktionen, mit denen sich das Profilbild durch ein Monogramm in Form von Buchstaben oder Emojis ersetzen lässt.



Vor wenigen Wochen hat Google die Auswahl des Nutzer-Profilbilds komplizierter gemacht, denn bei Kontakten ist es bekanntlich möglich, dass das Bild entweder vom Nutzer selbst oder vom eigentlichen Kontakt als öffentliches Bild festgelegt wird. Wer sich für die Variante entscheidet, selbst ein Bild festzulegen, erhält jetzt mit dem aktuellen Rollout zwei neue Möglichkeiten.

Zusätzlich zur bisherigen Auswahl eines Bildes von Google Fotos oder lokal vom Smartphone, gibt es nach dem Update den Reiter „Monogramm“. Über diesen lässt sich ein Profilbild mit zwei sehr simplen Inhaltstypen erstellen: Einmal ein Monogramm in Form von Buchstaben, wobei ihr nur einen oder zwei Buchstaben nutzen könnt – also mehr als Initialen sind nicht drin. Die zweite Variante ermöglicht die Nutzung von Emojis, die in einer umrandeten Variante gezeigt werden.

Für den Text lässt sich der Stil aus fünf verschiedenen Richtungen auswählen, während für das Emoji das entsprechende Bildchen ausgewählt und die Darstellungsform festgelegt werden kann – normal oder Monochrom. Um das Gesamtbild abzurunden, kann außerdem die Hintergrundfarbe festgelegt werden, sodass sich einzelne Kontakte auch über diesen Farbton etwas abheben oder gar sortieren lassen. Fällt euch gar nichts, lässt sich auch ein automatischer Vorschlag erstellen.

Ich gehe davon aus, dass die Reihe der Möglichkeiten demnächst erweitert wird und auch eine neue KI-Funktion mitbringen wird – denn ohne diese geht in der heutigen Google-Welt nichts mehr. Ein KI-generiertes monochromes Bild oder eine andere einfache Form, die vielleicht auf Basis der bisherigen Beziehung auch zum Kontakt passen könnte. Aber erst einmal bringt man jetzt mit Text und Emojis die ersten beiden Schritte in diese Richtung.

