Google TV: Neuer KI-Bildschirmschoner wird ausgerollt – zeigt KI-generierte Bilder oder Google Fotos (Video)

Es ist die große Woche von Google TV. In diesen Tagen wurde nicht nur die neue Streamer-Hardware auf den Markt gebracht, sondern auch ein ganzer Schwung an Updates für die Streamingplattform ausgerollt. Zum großen Paket gehört auch eine neue Standby-Darstellung, die sich dank Künstlicher Intelligenz jetzt vollständig personalisieren lässt. Wahlweise gibt es ein KI-generiertes Bild oder eine Google Fotos-Slideshow.



Der Fernseher bzw. Smart TV dürfte in sehr vielen Wohnzimmern einen zentralen und prominenten Platz haben, obwohl dieser den größten Teil des Tages abgeschaltet ist (Ausnahmen bestätigen die Regel). Google arbeitet schon seit längerer Zeit an dem Konzept, den Smart TV als prominentes Display in den Wohnungen der Menschen zu betrachten, das man am liebsten rund um die Uhr eingeschaltet hätte. Das zeigt sich schon an der kürzlich ausgerollten Smart Home-Steuerung per Smart TV und jetzt auch an einem weiteren neuen Feature.

Wird der Smart TV für einige Zeit nicht genutzt, kann dieser mit dem Betriebssystem Google TV einen Bildschirmschoner starten und auf diesem die unterschiedlichsten Inhalte anzeigen. Um eine Personalisierung zu ermöglichen, wird jetzt eine generative KI integriert, mit denen die Nutzer ein beliebiges Foto erstellen und anzeigen lassen können. Im obigen Video könnt ihr sehen, dass dafür einfach nur eine Bildbeschreibung im Prompt eingegeben werden muss und die KI erledigt den Rest.

Möchtet ihr kein KI-generiertes Bild sehen, kann per Google Assistant auch eine Slideshow mit den Lieblingserinnerungen aus Google Fotos angezeigt werden. Es ist davon auszugehen, dass man das Ganze in Zukunft auf mehrere Bilder, KI-generierte Slideshows oder vielleicht auch KI-generierte Videos erweitern wird. Die Bilder sind sicherlich nur der erste Schritt.

