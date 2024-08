Google Drive: So könnt ihr jetzt Video-Untertitel erstellen und diese vollständig durchsuchen lassen

Viele Nutzer dürften auch im Cloudspeicher Google Drive das eine oder andere Video gespeichert haben. Nach einer kurzen Verarbeitungszeit lassen sich diese in einem Standardplayer öffnen, der zusätzlich zu den grundlegenden Features kürzlich eine neue Untertitel-Funktion erhalten hat. Wir zeigen euch, wie ihr auf Knopfdruck automatisch Untertitel erstellen könnt, die sich in weiterer Folge auch durchsuchen lassen.



Der Google Drive Videoplayer bietet eher grundlegende Funktionen zum Abspielen eines Videos, die für die Zwecke des Cloudspeichers ausreichend sind, aber natürlich gerne erweitert werden dürfen. Was wohl kaum jemand weiß ist, dass Google Drive schon seit längerer Zeit eine Untertitel-Funktion besitzt, die bisher aber manuell oder durch Upload einer Untertitel-Datei hinzugefügt werden mussten. Dank eines kürzlichen Untertitel-Updates können diese jetzt automatisiert oder bei neuen Videos auf Knopfdruck erstellt werden.

Die Untertitel haben gleich zwei praktische Nutzen: Zum einen natürlich das Offensichtliche, nämlich das Einblenden des Gesagten in Textform, wobei es in Zukunft sicherlich auch eine automatische Übersetzung geben wird. Der zweite Vorteil ist es, dass diese Untertitel von der Google Drive-Suchfunktion indexiert werden und sich Videos somit durchsuchen lassen. Das kann die Trefferquote für Videos, die bisher nur per Dateiname und Beschreibung aufgespürt wurden, deutlich erhöhen.

So könnt ihr jetzt Untertitel generieren

Öffnet für die Verwaltung der Untertitel einfach das Video im Google Drive Videoplayer und wählt im Drei-Punkte-Menü den Punkt „Untertitel verwalten“. Dort tippt ihr dann einmal auf „Automatische Untertitel generieren“ und nach wenigen Minuten sind diese im Video vorhanden. Die neue Funktion wird seit einigen Tagen für alle Nutzer ausgerollt, funktioniert zunächst aber nur für die Sprache US-Englisch. Weitere Sprachen sollen demnächst kommen. Da die Kollegen von YouTube Dutzende Sprachen erkennen können, sollte das hoffentlich nicht mehr zu lang dauern.

