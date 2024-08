Google Chrome: Desktop-Seitenleiste anpassen – so könnt ihr sie einfach auf die andere Seite verschieben

Die Oberfläche von Google Chrome ist seit jeher sehr schlank gehalten und setzt darauf, nur die allerwichtigsten Funktionen direkt zugänglich zu machen. Daher gibt es seit einiger Zeit die Seitenleiste, in der viele größere Funktionskategorien ausgelagert werden können. Wer die stets am rechten Rand des Browserfensters platzierte Leiste lieber am linken Rand hätte, kann deren Position jetzt sehr einfach verändern.



Die Google Chrome-Seitenleiste kann eine ganze Reihe von Funktionen enthalten, die direkt rechts neben dem eigentlichen Browserinhalt dargestellt werden: Die Favoriten, eine Leseliste, die Google Websuche oder auch den Lesemodus. Die Größe der Seitenleiste lässt sich einfach ändern, die Position hingegen nicht – zumindest nicht in der Standardoberfläche. Doch tatsächlich ist es über die Einstellungen möglich, die Seitenleiste einfach vom rechten Rand an den linken Rand zu verfrachten.

So lässt sich die Position der Seitenleiste ändern

Um die Seitenleiste wahlweise am linken oder rechten Rand zu platzieren, müsst ihr nur wenige Schritte befolgen: Öffnet die Chrome-Einstellungen über die interne URL chrome://settings oder über den Punkt „Einstellungen“ am Ende des Browsermenüs. Dort wählt ihr jetzt am linken Rand die Kategorie „Darstellung“. Sucht jetzt noch nach dem Eintrag „Seitenleiste“ und wählt dort einfach aus, ob ihr diese am linken oder rechten Rand anzeigen möchtet. Die Änderung wird sofort wirksam.

Persönlich bin ich zwar kein Fan von der Seitenleiste und nutze diese daher außer zu Testzwecken überhaupt nicht, aber vielleicht hilft es ja manch einem anderen Nutzer, wenn sich diese auf der anderen Seite des Browserfensters befindet. Probiert das doch einfach einmal aus.

