Android 15: Google bringt neue Feature Drop Beta für die Pixel-Smartphones; Android 15 QPR1 Beta 1.1

Nur eine Woche nach der ersten QPR Beta startet Google bereits in die nächste Runde: Gestern Abend wurde die neue Android 15 QPR1 Beta 1.1 veröffentlicht, die eine wichtige Verbesserung im Gepäck hat und breiter verfügbar ist. Es ist die erste QPR-Version von Android 15, die auch auf den Pixel 9-Smartphones ausprobiert werden kann. Der Rollout beginnt ab sofort für alle Pixel-Smartphones, die sich im Beta-Channel befinden.



Viele Pixel-Nutzer warten nach wie vor auf den finalen Release von Android 15, dessen Rollout aber noch mehrere Wochen auf sich warten lassen wird und wohl nicht vor Mitte Oktober veröffentlicht wird. Google ist schon wieder einen Schritt weiter, denn gerade einmal eine Woche nach dem Start der ersten QPR1 Beta hat man jetzt die zweite erste Beta veröffentlicht. Die Android 15 QPR1 Beta 1.1 bringt die folgende Neuerung:

Fixed an issue that could sometimes cause a device to restart unexpectedly. (Issue #361916913)