YouTube Music: Nutzer von Apple Music können jetzt alle ihre Playlisten auf Knopfdruck übertragen

Es gibt eine Reihe von großen Musikstreamingplattformen, zwischen denen die Nutzer recht einfach wechseln können. Hier ein Probe-Abo mitnehmen, da eine Aktion nutzen und schon kann man sich die Hälfte des Jahres mit kostenloser Musik versorgen. Um den Nutzern diesen Wechsel zu erleichtern, startet Apple Music jetzt einen neuen Export von Playlisten zu YouTube Music.



Die großen Plattformbetreiber haben schon vor Jahren eine gewisse Form der Interoperabilität versprochen, in dem sie Nutzern ermöglichen, sehr einfach und auf direktem Wege die Daten von einem zum anderen Anbieter umzuziehen. Alle paar Monate gibt es einen kleinen Fortschritt und jetzt sind wieder Apple und Google an der Reihe, die die Übernahme von Playlisten in eine Richtung ermöglichen – nämlich von Apple Music zu YouTube Music.

Es ist jetzt mit wenigen Klicks möglich, alle Playlisten aus Apple Music zu YouTube Music zu übertragen. Das dauert nach offiziellen Angaben nur wenige Minuten, je nach Umfang der eigenen Datenbanken können aber wohl auch mehrere Stunden vergehen. Übertragen werden nur Playlisten, die die Nutzer selbst erstellt haben. Einzelne Musikdateien werden nicht übertragen und auch geteilte oder kuratierte Playlisten sind nicht enthalten.

Natürlich können die Playlisten nur die Titel enthalten, die in YouTube Music verfügbar sind. Sind Inhalte nicht verfügbar, was etwa auf Podcasts recht häufig zutreffen könnte, werden sie nicht übertragen und auch nicht als Platzhalter oder einem ähnlichen Hinweis gezeigt.

Wie ihr die Übertragung starten könnt, erfahrt ihr im folgenden Supportdokument bei Apple.

