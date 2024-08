Google Websucher: Neue Stoppuhr und Countdown sind da – Redesign wird ausgerollt (Screenshots)

Die Google Websuche verfügt seit vielen Jahren über eine Reihe von praktischen Tools, die direkt oberhalb der Suchergebnisse genutzt werden können. Dazu gehören unter anderem die Stoppuhr und der Timer / Countdown. Beides erhält in diesen Tagen ein Redesign, das für schickere und vielleicht auch einfacher zu nutzende Oberflächen sorgt.



Gebt in der Google Websuche einmal den Begriff „Stoppuhr“ oder „Timer“ ein. Ihr erhaltet noch über den Suchergebnissen das jeweilige Google-Tool, mit dem ihr die Sekunden, Minuten und Stunden aufwärts oder abwärts zählen lassen könnt. Jetzt haben beide Tools, die vor einiger Zeit aus unerklärlichen Gründen verschwunden sind, ein Redesign erhalten, das ihr auf den Screenshots in diesem Artikel sehen könnt. Auffälliges Merkmal ist der hellblaue Hintergrund. Wird der jeweilige Zeitzähler pausiert, ist der Hintergrund in einem sehr hellen Gelb gehalten.

Funktional und optisch gibt es nicht viel dazu zu sagen. Einmal zählt die Zeit aufwärts und einmal abwärts und es gibt für beide Tools einen Stopp-Knopf sowie die Möglichkeit, das Ganze von vorn zu beginnen. Beim Timer legt ihr von Beginn an fest, wie weit dieser zählen soll, während die Stoppuhr ohne Ende zählt. Eine Art Benachrichtigung bei Ablauf oder Überschreiten einer Grenze gibt es nicht und das Schließen oder Neuladen der Ergebnisse stoppt jegliche Aktivität.

Was ich als Highlight betrachte, von dem ich nicht weiß, ob es nicht schon vorher vorhanden war: Beides kann in den Vollbildmodus geschaltet werden und verwandelt euren Monitor / Display in einen leicht lesbaren Zeitzähler.

