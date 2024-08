YouTube: Kanäle per QR-Code teilen – Update bringt neuen QR-Code-Generator in die Android-App

Viele Influencer und sonstige Filmschaffende besitzen einen Kanal bei YouTube, von dem man sich möglichst hohe Abozahlen und somit in den meisten Fällen auch Einnahmen verspricht. Jetzt macht YouTube es den Nutzern noch etwas einfacher, den Link zum Kanal zu teilen – nämlich über einen im Rahmen der Möglichkeiten schick gestalteten QR-Code inklusive eigenem Logo.



An vielen Stellen ist es heute üblich, dass QR-Codes zum Einsatz kommen, statt den Nutzern lange Links zum Abtippen zu geben oder sie selbst nach Seiten, Kanälen oder Konten suchen zu lassen. Das hat man nun auch bei YouTube gemerkt und führt eine neue Funktion zum Teilen des Kanals per QR-Code ein. Der von der Android-App erstellte Code hat ein schickes Design mit angenehmen Pixeln, einem Kanal-Logo sowie einer YouTube-Badge in der Mitte.

Ein Logo in der Mitte eines QR-Codes ist zwar bei den meisten Anwendungen eher selten, aber dennoch nicht weiter ungewöhnlich und sollte auch keinen guten QR-Code-Scanner vor Herausforderungen stellen. Durch die Gestaltung mit den großen runden Pixeln sorgt man dafür, dass der Code auch in kleiner Form und beim Ausdrucken möglichst deutlich lesbar bleibt, sodass dieser zum gewünschten Ziel führen kann.

Ihr findet den QR-Code direkt in der Kanalansicht der Android-App. Tippt dort auf Teilen und dann auf QR-Code. Das mag im ersten Moment nicht leicht zu finden sein, denn der Blick geht unweigerlich zu den Apps in der obersten Reihe, aber vielleicht wird Google schon bald einen besseren und schnelleren Weg finden.

» Google Uhr: Neues Homescreen-Widget wird ausgerollt – ermöglicht schnellen Timer-Start (Screenshots)

[9to5Google]