Google Websuche: Stoppuhr und Countdown sollen bald zurückkehren – praktische Features sind verschwunden

Die Google Websuche bietet nicht nur eine riesige Fülle an Informationen und Fakten, sondern kann seit vielen Jahren mit einer wachsenden Anzahl an Mini-Apps in Form von praktischen Werkzeugen oder Spielen aufwarten. Jetzt hat man allerdings zwei der ältesten Tools ohne Ankündigung und aus nicht nachvollziehbaren Gründen entfernt. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es zu wenig genutzt wurde. UPDATE: Die Funktionen kehren bald zurück.



Für einige Dinge benötigt man keine externe App, sondern kann direkt die Google Websuche nutzen. Das gilt etwa für Taschenrechner, Währungsumrechner und auf dem Smartphone sogar für die Wasserwaage und unzählige weitere Aufgaben. Zu den ältesten und vielleicht auch populärsten Tools gehört(e) die Stoppuhr sowie der Countdown bzw. Timer. Allerdings ist beides seit mehreren Tagen verschwunden und zeigt bei entsprechender Suchanfrage nur die Ergebnisse mit zahlreichen Countdown-Seiten.

Vor allem in Kombination mit der Sprachsteuerung war es sehr praktisch, eine Stoppuhr sowie einen Countdown in der Websuche zu haben. Warum man das entfernt hat, lässt sich nicht nachvollziehen. Die Server hat es jedenfalls nicht belastet, denn beides lief per JavaScript im Browser des Nutzers. Um nicht mit einer ähnlichen Google Assistant-Funktion zu kollidieren, hätte man es nicht aus der Desktopversion entfernen müssen.

Eine Anfrage bei Google verlief zuerst ergebnislos, doch mittlerweile hat sich Danny Sullivan bei Twitter zu Wort gemeldet und gute Nachrichten für alle Nutzer, die diese Funktionen gerne genutzt haben und eigentlich auch in Zukunft nutzen wollten. Versucht es immer wieder, denn schon bald werden die Features zurückkehren.









Es gab wohl Probleme mit diesen Funktionen, die eine sofortige Abschaltung notwendig machten. Das scheint kaum nachvollziehbar, weil der Hauptteil wie bereits gesagt auf dem Rechner der Nutzer läuft. Konkreter ins Detail geht es nicht, aber dennoch darf man auf eine baldige Rückkehr dieser Funktionen hoffen.

[Search Engine Roundtable]