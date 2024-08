Wear OS: Googles neue Wetter-App wird für alle Nutzer ausgerollt – neues Tile von der Pixel Watch 3 (Galerie)

Für die Pixel Watch 3 hat Google kürzlich eine neue Oberfläche für die Wetter-App eingeführt, die sich durch einen deutlichen erweiterten Informationsumfang auszeichnet. Es stand zu hoffen, dass diese Exklusivität nicht lange bestehen bleibt und noch im Monat der Vorstellung ist es soweit: Google hat das Tile für alle Wear OS-Smartwatches aktualisiert.



Google startet mit der Pixel Watch 3 erstmals in zwei unterschiedlichen Größen und natürlich will man das größere Display auch voll ausnutzen. Statt mehr Whitespace (bzw. Blackspace) oder größere Elemente zu nutzen, hat man sich bei der Wetter-App dazu entschieden, den Nutzern deutlich mehr Informationen auf einen Blick zu bringen. Wie ihr auf obigem Foto sowie dem unten eingebundenen Screenshot sehen könnt, erweitert man es um stündliche Prognosen.

Bisher war es so, dass nur die aktuelle Temperatur, die Wetterlage sowie die erwartete Höchsttemperatur und der niedrigste Wert sowie der Standort gezeigt wird. Ergänzt wird das in der neuen Variante durch eine stündliche Prognose in Schritten von 3 oder 4 Stunden. Dazu gibt es die Wetterlage sowie die erwartete Temperatur. Die Anzahl der stündlichen Vorhersage hängt von der Displaygröße der genutzten Smartwatch ab.

Das neue Tile wird in diesen Tagen per serverseitigem Update ausgerollt und dürfte bereits für die meisten Nutzer zur Verfügung stehen.

» Google Maps für Wear OS: Karten zur Offline-Nutzung herunterladen – neue Funktion wird ausgerollt

Letzte Aktualisierung am 24.08.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[9to5Google]