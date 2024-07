Wear OS 5: Google erklärt das neue Watch Face Format zur Voraussetzung – ältere sind nicht mehr installierbar

Google hat vor einiger Zeit das neue Watch Face Format für Wear OS-Smartwatches vorgestellt, das mehr Flexibilität bringt, zusätzliche Funktionen ermöglicht und auch für Entwickler deutliche Vereinfachungen bringen soll. Jetzt geht es darum, das neue Format sehr breit zu etablieren und wie üblich setzt Google dafür auf die Macht der eigenen Plattformen. Das alte Format wird mit Wear OS 5 überhaupt nicht mehr unterstützt.



Wir haben euch das neue Watch Face Format bereits ausführlich vorgestellt und erst kürzlich über die neuen Funktionen berichtet, die dieses mit sich bringt. Google hatte von Beginn an betont, dass diesem Format die Zukunft gehört und Entwickler eher früher als später auf das Format wechseln sollten. Jetzt macht man Nägeln mit Köpfen und hat angekündigt, in welchen Konstellationen das neue Format zur Voraussetzung wird.

Im in Kürze startenden neuen Wear OS 5 wird das neue Watch Face Format eine absolute Voraussetzung sein. Alle Watch Faces im alten Format lassen sich nicht mehr installieren, was zur Folge haben wird, dass sich die Nutzer vielleicht vom einen oder anderen heißgeliebten Ziffernblatt verabschieden müssen, die nicht mehr weiterentwickelt werden. Einen Workaround wird man wohl nicht schaffen, sondern will an dieser Stelle den klaren Schnitt. Rückblickend erweist sich so etwas oft als gute Idee.

Aber auch an anderer Stelle werden bald die Schranken hochgefahren: Denn ab Anfang 2025 müssen alle neuen Watch Faces im Google Play Store auf dem neuen Format basieren. Bestehende Ziffernblätter werden auch weiterhin angeboten und Entwickler werden außerdem die Möglichkeit haben, ihre Watch Faces zu aktualisieren. Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass das neue Watch Face Format eine Voraussetzung für den Zugriff auf moderne Komplikationen werden wird.

