Google Home für Wear OS: Neue Komplikation wird ausgerollt – ermöglicht schnellen Startseiten-Zugriff

Die Smart Home-Plattform Google Home macht nicht nur auf dem Smartphone Fortschritte, sondern auch auf den Smartwatches mit Wear OS. Zusätzlich zur neuen Kachel für die Startseite rollt man jetzt auch eine Komplikation aus, mit der sich ein bestimmtes Gerät aus Google Home direkt aufrufen und steuern lässt.



Gestern hatten wir über das neue Smart Home-Tile für Google Home für Wear OS berichtet und Google legt zusätzlich mit einer Komplikation für den Homescreen nach. Für diese lässt sich ein Icon auf der Startseite der Wear OS-Smartwatch ablegen, mit dem tief in die App eingestiegen werden kann. Ein Tap führt zum jeweiligen Gerät mit den Steuermöglichkeiten. Auf den folgenden Screenshots ist das zu sehen.

Beim Anlegen der Komplikation lässt sich aus einer Reihe von Optionen auswählen, so wie das auf obigen Screenshots abgebildet ist: Einfach in die Einstellungen des Ziffernblatts gehen, die Komplikation für Google Home antippen und anschließend das gewünschte Gerät aus der LIste auswählen. Eine interaktive Nutzung ist nicht möglich, denn es führt lediglich tief in die App zum jeweiligen Gerät. Auch eine Statusanzeige ist derzeit nicht möglich, was sich aber vielleicht in Zukunft mit weiteren Updates noch ändern könnte.

