Google Home für Wear OS: Neue Kachel zur Smart Home-Steuerung wird jetzt ausgerollt (Screenshots)

Die Smart Home-Steuerung per Google Home hat in den letzten Wochen viele Updates erhalten, die von weiteren unterstützten Geräten über neue Homescreen-Widgets bis hin zu einer optimierten Smartwatch-Oberfläche reichen. Jetzt wird das neue Google Home-Tile für Wear OS endlich für alle Nutzer ausgerollt. Es bringt die wichtigsten Geräte auf einen Blick.



Im letzten Monat hat Google einen ganzen Schwung an Neuerungen für Google Home angekündigt, zu denen auch das neue Tile für Wear OS gehört. Dabei handelt es sich um eine separat erreichbare Kachel, innerhalb derer die favorisierten Smart Home-Geräte aufgelistet sind. Dargestellt werden diese durch einzeln angeordnete Icons auf der Smartwatch, so wie ihr das auf dem folgenden Smartwatch-Screenshot sehen könnt.

Ein Tap auf ein Icon ändert aber nicht den Status des jeweiligen Geräts, das wäre dann vielleicht doch zu einfach und fehleranfällig, sondern führt direkte in die Google Home-App an die Stelle, wo sich das jeweilige Gerät befindet. Erst dort lassen sich dann die entsprechenden und gewünschten Einstellungen vornehmen. Ein Tap auf den Button darunter führt ebenfalls in die Google Home-App, dann natürlich auf die Startseite.

Angekündigt wurde die neue Kachel schon im vergangenen Monat und jetzt befindet es sich endlich im Rollout. Möglicherweise müsst ihr eure Smartwatch nach dem Update noch einmal neu starten, bevor ihr das Tile sehen und nutzen könnt. Nach dem Update werden die Nutzer mit einer kurzen Meldung über die neuen Möglichkeiten informiert.

