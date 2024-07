Android: Neue Google System Updates sind da – diese Neuerungen kommen auf Smartphones und Tablets

Der Monat Juli ist bereits in der zweiten vollen Woche und jetzt steht das nächste Google System Update vor der Tür, das in der neuen Ausgabe eine Reihe von Neuerungen auf viele Smartphones, Tablets und weitere Geräte bringt. Dank der nach wie vor wachsenden Modularität des Betriebssystems Android, kann Google mehrmals pro Monat Verbesserungen ankündigen und in mehreren Wellen ausrollen. In der zweiten Runde des Juli hat man einige Verbesserungen im Gepäck.



Bei den Google System Updates handelt es sich um eine noch junge Linie von Updates, die aus Betriebssystem-Komponenten besteht, die direkt über den Play Store aktualisiert werden können. Zuvor war das unter der internen Bezeichnung „Project Mainline“ bekannt und die Änderungen wurden nur in Ausnahmefällen öffentlich kommuniziert. Doch mit neuem Namen wurde auch die Transparenz gesteigert und es gibt mehrmals monatlich detaillierte Informationen zu den Verbesserungen.

Die Google System Updates sind übrigens unabhängig von den Google Play Services Updates und den Updates über den Google Play Store. Während sich die System Updates tatsächlich auf das Betriebssystem selbst beziehen, sind die Play Services für den Aufsatz und das Framework verantwortlich. Der Google Play Store aktualisiert die vom Benutzer verwendeten Apps und ist damit in der obersten Ebene der dreistufigen Update-Pyramide. Dennoch beziehen sich die meisten Updates üblicherweise auf Verbesserungen rund um den Google Play Store und dessen Infrastruktur.

Hier nun die Updates für die zweite Runde im Juli, die Verbesserungen rund um die Geräteverbindungen, die Systemverwaltung sowie den Datenschutz und die Sicherheit im Gepäck hat. Außerdem ein Play Protect-bezogenes Update aus dem Google Play Store. In der folgenden Auflistung seht ihr alle Neuerungen der letzten Tage, wobei sich die neusten Einträge am Anfang der Liste befinden.









Google System Updates im Juli

Google Play-Dienste, Version 24.27 (10.07.2024) Kontoverwaltung [Smartphone] Fehlerkorrekturen im Bereich Dienste für die Kontoverwaltung.

[Smartphone, Wear] Fehlerkorrekturen im Zusammenhang mit Diensten für die Kontoverwaltung. Google Play Store, Version 41.8 (08.07.2024) [Smartphone] Für bessere Empfehlungen können Sie jetzt auswählen, welche Arten von Apps Sie interessieren. Google Play-Dienste, Version 24.26 (03.07.2024) Geräteverbindung [Smartphone, Wear] Neue Funktionen für Entwickler von Google‑ und Drittanbieter‑Apps zur Unterstützung von Geräteverbindungsprozessen in ihren Apps. Sicherheit und Datenschutz [Smartphone] Mit „Mein Gerät finden“ können Sie Ihr Smartphone jetzt einfach aus der Ferne über Ihre Telefonnummer sperren. Systemverwaltung [Auto] Mit dieser neuen Funktion können Sie Google Play-Dienste jetzt über die Einstellungen verwalten. Google Play Store, Version 41.7 (01.07.2024) [Smartphone] Nutzer können jetzt ihre Apps mithilfe von Google Play Protect schon während der Installation vollständig auf Bedrohungen untersuchen lassen.

Letzte Aktualisierung am 9.07.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[Google Support]