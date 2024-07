Pixel Update: Neue Leaks zu Pixel 9-Smartphones, Pixel Watch 3, Feature Drop-Rückblick, 6er Fold und mehr

Die zweite Pixel-Woche im Juli geht zu Ende und hat uns auch in den letzten Tagen wieder sehr viele neue Informationen zu den Pixel-Produkten gebracht. Die Leaks haben viele Details zur Pixel Watch 3 verraten, zu den Pixel 9-Smartphones, wir blicken auf die Feature Drops zurück und vieles mehr. In unserem wöchentlichen Pixel Update blicken wir wie üblich auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die letzten sieben Tage waren rund um die Pixel-Smartphones und das erweiterte Pixel-Portfolio auch diesmal wieder sehr interessant, denn es gab neue Leaks zu den Pixel 9-Smartphones, zu den Pixel Watch 3-Smartwatches, wir haben auf die Feature Drops zurückgeblickt und zeigen das Pixel Fold 6. Es war wieder viel los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Das sind die magischen Pixel 9-Funktionen

Google spendiert den Pixel 9-Smartphones neue magische KI-Funktionen, von denen schon jetzt die ersten bekannt geworden sind.

» Das sind die magischen KI-Funktionen der Pixel 9-Smartphones

Pixel-Smartphones nur noch mit Tensor-SoC

Mit dem Start von Android 15 wird Googel den letzten Pixel-Smartphones den Stecker ziehen, die nicht mit einem Tensor-SoC ausgestattet sind.

» Google verabschiedet sich von Nicht-Tensor-Pixel









Neues Pixel 9 Hands-on

Die Pixel 9-Smartphones rücken näher und schon jetzt gibt es mehrere Hands-on-Videos der Geräte. Kürzlich gab es ein Neues.

» Neues Hands-on Video zeigt das Pixel 9

Pixel Watch Feature Drop im Überblick

Google spendiert auch der Pixel Watch mittlerweile vier Mal pro Jahr ein Pixel Feature Drop. Hier findet ihr alle bisherigen Verbesserungen für die Smartwatches im Überblick.

» Alle Pixel Watch Feature Drop-Updates im Überblick

Das wäre das Pixel 6 Fold gewesen

Schon mit der sechsten Pixel-Generation sollte das Pixel Fold auf den Markt gebracht werden. Ein neuer Leak zeigt jetzt, wie das Smartphone im Jahr 2021 ausgesehen hätte.

» Das wäre das Pixel Fold mit der sechsten Generation gewesen

Neue Pixel Watch 3-Leaks

Die Pixel Watch steht mittlerweile in der dritten Generation vor der Tür. Daher gab es in dieser Woche auch neue Leaks zu den beiden Pixel Watch 3-Smartwatches.

» Pixel Watch 3 kommt mit UWB und Wifi 5-Gigahertz

» Neue Infos zum Pixel Watch 3-Display









Leak verrät Pixel Buds Pro 2-Farben

Auch die Pixel Buds Pro werden in Kürze in einer neuen Generation erscheinen. Ein neuer Leak zeigt uns alle Farben der kommenden smarten Kopfhörer Pixel Buds Pro 2.

» Das sind die Pixel Buds Pro 2-Farben

Leak verrät die Pixel 9-Preise

Wer sich aufgrund der Leaks auf die Pixel 9-Smartphones freut, hat hoffentlich auch die Rechnung mit höheren Preisen gemacht. Denn jetzt wurde die vollständige Euro-Preisgestaltung geleakt, bei der man vielleicht erst einmal Schlucken muss. Es wird richtig teuer.

» So viel sollen die Pixel 9-Smartphones kosten

