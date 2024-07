Gemini Update: Neue KI-Plattform kommt, Integration in Google Chrome, YouTube Music und starke KI-Demo

Googles KI-Plattform Gemini hat auch in dieser Woche wieder größere Fortschritte gemacht und steht nach wie vor wenig überraschend im Zentrum der meisten Aktivitäten des Unternehmens. Natürlich haben wir euch auch in dieser Woche wieder zeitnah über alle wichtigen Entwicklungen informiert, die wir in diesem Artikel noch einmal übersichtlich zusammenfassen. Hier gibt es kurz und knapp unser wöchentliches Gemini Update.



Google Gemini ist schon seit dem vergangenen Jahr, damals noch unter anderem Namen, DAS Fokusprodukt des Unternehmens und war auch in dieser Woche wieder durch neue Produkte und Ankündigungen in den Medien zu finden. In dieser Woche haben wir euch über die neue Charakter-Plattform informiert, über Gemini in Google Chrome und natürlich auch über die neue KI in YouTube Music. Hier findet ihr eine schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Gemini bekommt Identitäten

Google startet für Gemini schon bald eine Charaktere-Plattform, auf der die Nutzer ihre eigenen KI-Identitäten zusammenstellen und öffentlich anbieten können. Das dürfte noch sehr interessant werden und könnte für eine weitere Etablierung der KI sorgen.

» Google wird neue Gemini Charakter-Plattform starten

Beeindruckende Gemini-Chrome-Demo

Google wird Gemini Nano in den Chrome-Browser integrieren, wobei der Testlauf schon jetzt verfügbar ist. Eine Demo zeigt, wie beeindruckend schnell das Ganze funktioniert.

» Google zeigt beeindruckende Gemini-Chrome-Demo









Gemini generiert YouTube Music-Playlisten

Gemini bzw. die darunterliegende Gemini-KI-Plattform kann in vielen Bereichen genutzt werden und jetzt ist auch YouTube Music an der Reihe. Nutzer werden schon sehr bald die Möglichkeit haben, neue Playlisten dynamisch durch einen KI-Prompt zu generieren. Je mehr Informationen eingegeben werden, desto genauer wird die Playlist den Interessen der Nutzer entsprechen.

YouTube Music basiert seit jeher stark auf KI, aber erst mit diesem Feature wird diese durch den Prompt deutlich sichtbar zum Einsatz kommen.

