Google Fotos: So könnt ihr Speicherfresser finden und nicht mehr benötigte Fotos, Videos einfach löschen

Bei den meisten Nutzern dürfte Google Fotos einen nicht unerheblichen Anteil am Speicherplatzverbrauch des gesamten Google-Kontos haben. Daher ist es ratsam, das Einsparpotenzial vor allem bei der Fotoplattform zu suchen – aber wo soll man anfangen? Wir zeigen euch, wie ihr die größten Speicherfresser in Google Fotos finden und sehr einfach aus dem Cloudspeicher löschen könnt.



Der von Google für alle Nutzer kostenlos bereitgestellte Speicherplatz in Höhe von 15 Gigabyte sowie die zusätzlich zu erwerbenden Kontingente bei Google One werden für lediglich drei Produkte angerechnet: GMail, Google Drive und Google Fotos. Während GMail zwar stetig wächst, geht der Speicherplatzverbrauch meist langsam nach oben. Bei Google Drive lässt es sich ebenfalls noch gut kontrollieren, doch bei Google Fotos kann man durch das automatische Backup oder das Partner-Sharing mit Speicherfunktion schnell die Kontrolle oder zumindest die Oberhand verlieren.

Wenn der Speicherplatz irgendwann zur Neige geht, man aber nicht direkt ein zusätzliches Kontingent abonnieren möchte, sollte man sich zunächst auf die Suche nach den Speicherfressern machen. Also die Medien, die den wertvollen Cloud-Speicherplatz belegen, aber eigentlich gar nicht benötigt werden. Rein theoretisch werden vermutlich ein Großteil aller Fotos nie wieder angesehen, aber dennoch will man wichtige Erinnerungen natürlich nicht löschen und jederzeit griffbereit haben.

Also schauen wir uns einmal den extra für diesen Zweck geschaffenen Bereich in Google Fotos an, der euch die Speicherfresser anzeigen kann. Erst vor einigen Wochen hatten wir euch gezeigt, wie ihr nicht nutzbare Videos finden und löschen könnt, heute geht es je nach Nutzer und Galeriegröße an die etwas größeren Brocken.









Google Fotos Speicherfresser finden

Öffnet einmal die Seite Speicherplatz verwalten bei Google Fotos. Ihr erreicht diese über den Direktlink, über die Einstellungen oder im Browser über das Speicherplatzdiagramm in der Seitenleiste. Auf dieser Seite findet ihr Informationen zu eurem Speicherplatzverbrauch, eine Prognose darüber, wie lange dieser noch halten sollte sowie direkt darunter eine Auflistung mit den für diese Aktion benötigten Tools zum Aufspüren von Speicherfressern.

In der Auflistung könnt ihr die folgenden Kategorien abrufen: Große Fotos und Videos, die aus anderen Apps gespeicherten Medien, Screenshots, unscharfe Fotos sowie die bereits erwähnten nicht unterstützten Videos. Für alle Kategorien könnt ihr sehen, wie viel Speicherplatz diese belegen – da kann schon einiges zusammenkommen. Am sichersten zu Löschen sind auf jeden Fall die nicht unterstützten Videos sowie die unscharfen Fotos. Letzte hat bei mir zumindest viele Bilder gezeigt, die absolut nicht sinnvoll waren.

Klickt euch da einfach einmal durch und staunt im besten Fall, wie viel Speicherplatz ihr dadurch gewinnen könnt. Eventuell schaut ihr da alle paar Monate einmal vorbei, sodass ihr dauerhaft für Ordnung sorgt und zumindest ein wenig kontrolliert, was das automatische Backup alles in die Cloud schiebt.

Letzte Aktualisierung am 13.07.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!