Google Maps Streetview: Auf diesen Fahrzeugen und Geräten sind die Kameras rund um die Welt unterwegs

Mit Google Maps Streetview haben alle Nutzer die Möglichkeit, große Teile der Welt digital zu entdecken, sich vorab über Gegebenheiten zu informieren und virtuell auf Reisen zu gehen. Das geht natürlich nr dort, wo das Team zuvor unterwegs gewesen ist – und das mit den unterschiedlichsten Fortbewegugsmitteln. Denn neben den bekannten Streetview-Autos, hat man im Laufe der Jahre auch einige andere Fahrzeuge und Hilfsmittel verwendet. Sogar auf tierische Hilfe wurde bereits zurückgegriffen.



Google Maps Streetview ist ein Mammut-Projekt, das niemals fertiggestellt sein wird. Denn selbst wenn man die Welt einmal vollständig umrundet und abgelichtet, hat sich am Anfang der Reise schon längst wieder etwas getan. Die Aufnahmen müssen also entsprechend der Änderungen aktuell gehalten werden. Natürlich nicht brandaktuell, aber alle zwei bis drei Jahre sollte man bei Gebieten mit größeren Veränderungen vielleicht mal vorbeischauen.

Den größten und vermeintlich wichtigsten Teil der Erde kann man mit den Streetview-Autos befahren und für die Kartenplattform abdecken, aber es gibt auch viele Stellen, an denen das Auto nicht nutzbar ist. Das beginnt schon in Fußgängerzonen, geht über enge Wege, Indoor-Bereiche und reicht bis hin zu Gebirgen, ländlichen Gebieten, im Dschungel und sogar bis hinauf in den Weltraum. Aber auch all diese Gebiete hat das Team in der Vergangenheit bereits besucht.

Im Google-Blog hat man anlässlich eines Jubiläums alle bisher genutzten Verkehrsmittel jeglicher Art (auch tierisch oder mit festem Standpunkt) aufgezählt und kommt dabei auf nicht weniger als 13 Hilfsmittel abseits des klassischen Autos. Hier findet ihr eine schnelle Zusammenfassung aller bisher genutzten Aufnahmetechnologien, die in Zukunft vielleicht noch weiter anwachsen wird. Denn auch wenn man erstmal einen Schritt zurück macht, wird man wohl langfristig darauf setzen, dass die Nutzer selbst solche Aufnahmen anfertigen.









Trike

Das Street View Trike ermöglichte es Google, Orte zu kartieren, die zuvor für unsere Fahrzeugflotte unzugänglich waren, und feierte damit sein Debüt mit der Sammlung von Offroad-Bildern im kalifornischen LegoLand . Radfahrer fuhren mit dem modifizierten Pedicab in dekorativen Google-Trikots durch Zoos, Sehenswürdigkeiten und Universitäten.

Boot

Unsere Lösung zum Einfangen der Schönheit des Amazonas bestand darin, das Street View Trike auf ein Boot zu setzen und zu sehen, was passiert. Am Ende sammelten wir Bilder vom Rio Negro, einem Wanderweg im Amazonaswald und fünf Flussgemeinden.

Scuba-Taucher und Schnorchler

Boote sind großartig, aber was ist mit Street View-Fotos unter Wasser? Das haben wir auch gemacht. Der Ozean bedeckt 71 % der Erdoberfläche, aber nur 5 % wurden erforscht. Im Laufe der Jahre hat sich unser Team mit Schnorchlern und Tauchern zusammengetan, um Unterwasserbilder für Street View bereitzustellen. In unserer Google Earth-Sammlung können Sie an Schiffswracks, Riffen und Korallengärten auf der ganzen Welt vorbeischwimmen.

Schneemobil

Ein Ziel von Street View war es, Bilder der Skipisten in Vancouver rechtzeitig vor den Olympischen Winterspielen 2010 weltweit zugänglich zu machen. Dies haben wir durch die Einführung des Street View-Schneemobils erreicht . Nachdem wir ein Schneemobil durch Anbringen einer an einer Stange montierten Kamera angepasst hatten, gingen wir auf die Piste.

Rucksack

Ursprünglich im Jahr 2012 eingeführt, verfügte der erste Trekker über ein 360-Grad-Kamerasystem, das an einem tragbaren Rucksack montiert war. Dies ermöglichte es den Trägern, Bilder zu Fuß zu sammeln. 2018 erhielt das Gerät ein Upgrade mit 140-Megapixel-Kameras und Lasersensoren, die schnell eine digitale Karte des Gebiets erstellen können.

Kamel

Um die Schönheit der Liwa-Wüste einzufangen, wurde der Street View Trekker auf einem arabischen einhöckrigen Kamel , auch bekannt als Dromedar, montiert. Die Sanddünen der Liwa-Wüste, Heimat früher Siedler in der späten Steinzeit, erreichen eine Höhe von bis zu 131 Fuß. Die Verwendung von Kamelen für die Sammlung ermöglichte es uns, authentische Bilder zu sammeln und unsere Störung dieser fragilen Umgebung zu minimieren.









Schaf

Die Färöer-Inseln sind ein Archipel mit nur 50.000 Einwohnern mitten im Nordatlantik, das dafür bekannt ist, dass es mehr Schafe als Menschen gibt. Im Jahr 2016 wurden einige dieser Schafe mit solarbetriebenen Kameras ausgestattet , um Street View-Bilder zu sammeln und die lokalen Inseln zu dokumentieren.

Astronauten

Unser Team hat nach den Sternen gegriffen und gemeinsam mit dem Astronauten Thomas Pesquet eine Führung durch die Internationale Raumstation gegeben. Aufgrund der Einschränkungen bei der Arbeit im Weltraum (und der ganzen Sache mit der Schwerelosigkeit) konnte Thomas nicht irgendeine Ausrüstung verwenden. Unser Team hat mit der NASA im Johnson Space Center in Houston und im Marshall Space Flight Center in Huntsville, Alabama, zusammengearbeitet, um eine schwerkraftfreie Lösung zu entwickeln, die bereits auf der ISS befindliche DSLR-Kameras und Ausrüstung verwendet.

ATV

Im Jahr 2019 haben wir uns mit Dr. Pascal Lee, dem Vorsitzenden des Mars Institute und Direktor des Haughton-Mars-Projekts , zusammengetan, um Bilder auf ATVs vom „Mars auf der Erde“ zu erhalten. Genau wie eine Reise zum Mars erforderte unsere Reise zum Sammeln von Street View-Bildern eine sorgfältige Planung und Vorbereitung.

Floß

Im Rahmen einer Partnerschaft mit dem Bundesinstitut für Biodiversität in Brasilien, ICMBio, haben wir eine Street View-Kamera auf einem Floß montiert und sind zu einer ringförmigen Insel oder einem Atoll geschwommen, das nur für Besatzungen mit Genehmigung der brasilianischen Marine und zugänglich ist ICMBio. Laut Tom Nora, einem Google-Mitarbeiter, der das Sammelteam leitete, war das Floß eine nützliche Lösung für eine der größten Herausforderungen des Teams: die wechselnden Gezeiten, die dazu führten, dass sich das Atoll schnell füllte und leerte.

Trolley

Da wir das Street View-Auto nicht drinnen fahren können, hat unser Team einen stabilen vierrädrigen Schubkarren entworfen, der eine schwere Last tragen kann. Wir haben es mit einer Panoramakamera zur Aufnahme von 360-Grad-Ansichten, Lasern zur Erfassung von Abständen zu Wänden, Bewegungssensoren zur Verfolgung der Trolley-Position, einer Festplatte zur Speicherung von Daten und einem Laptop zur Bedienung des Systems ausgestattet.









Bergsteiger / Abseilen

Matthew und ein Forscherteam seilten sich über 400 Meter in den Marum-Krater im südpazifischen Inselstaat Vanuatu ab und schwebten über einem geschmolzenen Lavasee, der so groß wie zwei Fußballfelder war! „Als ich auf die Idee kam, hielten meine Kollegen das für einen ausgeklügelten Streich“, sagt Matthew, der als Hobby Vulkanexpeditionen auf der ganzen Welt leitet. „Wenn Vulkane keine Auswirkungen auf die Menschen haben, sind sie ein wunderschönes Schauspiel. Ein so seltenes Phänomen einzufangen und es mit der Welt teilen zu können, war ein großes Privileg.“ Es war auch eine große Verantwortung, bemerkt Matthew: „Wir mussten spezielle Hitzeanzüge tragen, um uns vor der immensen Hitze zu schützen. Unsere wichtigste Priorität war die Sicherheit aller.“

Modelleisenbahn

Unser Team hat sich mit Ubilabs , einem Unternehmen für Daten- und Ortungstechnologie, zusammengetan, um unsere eigenen Miniaturfahrzeuge zu entwickeln, die über Bahngleise und die Straßen der fiktiven Stadt Knuffingen, einer der „Themenwelten“ des Miniatur Wunderlandes, fahren können.

[Google-Blog]