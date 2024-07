Android Auto: Neue Radio-Funktion kommt – neues Feature soll Radioempfang ermöglichen (Teardown)

Mit Googles Infotainment-Plattform Android Auto lassen sich viele vom Smartphone bekannte Apps direkt auf dem Display im Fahrzeug nutzen – allen voran natürlich die medialen Anwendungen. Jetzt arbeiten die Entwickler an einem großen Update, das den Umfang um einen interessanten Bereich erweitern soll: Android Auto soll den Radio-Empfang unterstützen, wobei hinter der Umsetzung einige Fragezeichen stehen.



Die wichtigsten Musikstreaming-Apps stehen auch für Android Auto zur Verfügung und ermöglichen das Abspielen beliebiger Songtitel und Playlisten direkt auf der Infotainment-Plattform. Darunter sind auch zahlreiche Streaming-Apps von Radiosendern, die ihr Programm auf diese Weise zu den Nutzern bringen, wobei die Nutzung im Einzelnen sicherlich überschaubar ist. Jetzt arbeitet Google an einer breiten Unterstützung für Radiosender, die derzeit noch Fragen aufwirft.

In der aktuellen Android Auto-App wurden in einem Teardown eindeutige Strings für den Radioempfang per AM, FM, DAB oder HD-Radio gefunden. Aber auch die Meldung „Radio-Programm nicht verfügbar“ sowie „Autoradio“. Es geht deutlich hervor, dass Android Auto eine Radiofunktion erhalten wird, aber nicht, wie diese funktioniert. Viele Smartphones haben heute keinen Radioempfänger mehr und die damaligen Umsetzungen waren auch nicht für alle Modelle verfügbar. Das Streaming von Radiosendern wäre eine denkbare Variante – aber ist es dann wirklich noch „Radio“?

Bei 9to5 geht man davon aus, dass Android Auto eine Schnittstelle erhalten wird, um den Radioempfänger des Fahrzeugs steuern zu können. Logisch, beides findet auf demselben Gerät / Display statt. Allerdings wäre bisher nicht bekannt, dass die Infotainment-Displays überhaupt eine solche Schnittstelle besitzen. Das könnte dann wieder darauf hinauslaufen, dass es nur auf wenigen modernen Geräten nutzbar ist.

Wir werden das weiter beobachten und dürfen gespannt sein, was da noch so alles kommt.

