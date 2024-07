Android Auto Aktion: Googles Infotainment-Plattform einfach kabellos nutzen; neuer Stick jetzt noch günstiger

Viele Nutzer sind im Auto auf Googles Infotainment-Plattform Android Auto angewiesen, um die wichtigsten Smartphone-Funktionen direkt auf dem Display zu nutzen. Diese Verbindung wird meist per Kabel hergestellt, aber mit den praktischen Dongles lässt sich das Ganze auch bequemer kabellos nutzen. Jetzt gibt es einen praktischen Dongle mit sehr guten Bewertungen im Vorfeld zum Amazon Prime Day stark rabattiert. Solltet ihr euch nicht entgehen lassen.



Die kabellose Nutzung von Android Auto ist aus tech-historischen Gründen in vielen Autos bis heute nicht möglich und selbst bei fabrikneuen Fahrzeugen nicht immer gegeben. Das liegt daran, dass die Infotainment-Hardware nur selten erneuert wird und Google diese Funktion der kabellosen Nutzung in den ersten Jahren trotz technischer Möglichkeit nicht angeboten hat. Selbst als man es endlich ermöglicht hat, war es nur für wenige Smartphone-Modelle nutzbar. Die Smartphone-Einschränkung ist längst gefallen, doch in den Autos hat sich bei den praktisch ausentwickelten Infotainment-Systemen nichts mehr getan.

An dieser Stelle kommen die praktischen Dongles zum Einsatz, die mittlerweile von recht vielen Herstellern unterschiedlicher Größe zu haben sind und stets nach demselben Prinzip funktionieren: Diese werden mit dem USB-Anschluss des Infotainment-Displays verbunden und stellen selbst die kabellose Anbindung zur Verfügung. Das Smartphone des Nutzers verbindet sich mit dem Dongle, der als Brücke fungiert. Ein simples Prinzip, das aber sehr effektiv ist und in den allermeisten Fällen ohne Probleme funktioniert.

Jetzt gibt es ein neues Produkt am Markt, das denselben Funktionsumfang bietet, diesen aber attraktiver als die Konkurrenz umsetzt: Denn statt eines Dongles setzt der MSXTTLY Android Auto Wireless Adapter auf die FOrm eines Sticks. Damit gibt es kein Kabel und keinen baumelnden Dongle mehr, sondern nur noch einen sehr kompakten Stick, der je nach Auto im besten Fall so gut wie unsichtbar wird. Auf obigem Vorschaubild kommt das gut zur Geltung.

Letzte Aktualisierung am 12.07.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!









Das Produkt hebt sich aber nicht nur durch die Stick-Form und die damit verbundene geringe Größe ab, sondern auch durch zwei weitere Punkte: Der Dongle bietet Bluetooth und WLAN, kann sich automatisch mit dem Smartphone verbinden, es ist keine Einrichtung erforderlich und qualitativ ist man laut fast allen Bewertungen ganz weit vorne – an diesem Wochenende sogar auf Verkaufsrang in der Kategorie. Das dürfte am weiteren großen Vorteil liegen: Der Stick ist günstiger als die anderen Dongle-Lösungen.

Ihr bekommt den Stick jetzt für gerade einmal 54 Euro, was in dieser Kategorie ein sehr guter Preis ist und recht deutlich unter der Konkurrenz liegt. Es handelt sich um einen Aktionspreis, sodass ihr bei Bedarf nicht lange zögern und gleich bestellen solltet. Wenn es doch nicht passt, bietet der Verkäufer ein Jahr vollen Support oder ihr sendet es einfach an Amazon zurück. Ich denke, die Bewertungen sprechen für sich. Und wer lieber auf einen etablierten, aber etwas teureren, Dongle setzen möchte, schaut einmal bei der Android Auto Kabellos-Ottocast-Aktion vorbei.

» Android Auto Kabellos-Stick jetzt bei Amazon kaufen

