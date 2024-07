Android Antivirus: Diese kostenlose App bringt Googles Virenscanner auf Smartphones – Malware-Schutz & Co

Auch auf Android-Smartphones ist man vor Viren, Malware und anderen Nettigkeiten trotz aller Sicherheitsmaßnahmen nicht geschützt, sodass ein regelmäßiger Scan vor oder nach einer Installation sicherlich nicht schaden kann. Der von Google seit vielen Jahren angebotene Virenscanner VirusTotal steht auch für Android bereit und kann einer offiziell von Google unterstützten Drittanbieter-App einen starken Schutz für die Smartphones bieten.



VirusTotal ist ein praktischer Online-Virenscanner aus dem Hause Google, der nicht nur auf eine einzige Datenbank setzt, sondern als Metascanner gesehen werden kann. Denn alle vom Nutzer hochgeladenen Dateien werden durch Dutzende Virenscanner gejagt – und das innerhalb von Sekunden. Dadurch spart man sich nicht nur einen enormen Aufwand, sondern bekommt durch die sehr breite Aufstellung ein zuverlässiges Ergebnis inklusive Einzelauswertung und viele Zusatzdetails zu den Dateien. Die dahinter aufgebaute Community mit statistischen Bewertungen und Nutzerkommentaren ist das i-Tüpfelchen der gesamten Plattform.

Tatsächlich gibt es keine offizielle Android-App für VirusTotal von Google, doch die App VirusTotal Mobile ist vom Unternehmen offiziell erkannt und wird auch auf der Webseite verlinkt. Die App bringt die Dienste des Virenscanners direkt auf das Smartphone und lässt den Nutzer jede beliebige Datei auswählen, die im Hintergrund hochgeladen wird und nach wenigen Sekunden das Ergebnis ausspuckt. Dabei ist übrigens häufig gar kein Upload notwendig, denn zuerst wird per digitalem Fingerabdruck überprüft, ob die Datei bereits bekannt ist und der Upload somit erspart werden kann. Durch die riesige Community ist das häufig der Fall, was den Scan noch einmal deutlich schneller macht.

Die App klinkt sich als Ziel in den Teilen-Dialog ein, sodass jede beliebige teilbare Datei aus anderen Apps direkt an den Online-Virenscanner gesendet werden kann. Dabei lassen sich dann natürlich auch nicht-ausführbare Dateien wie Bilder oder PDF-Dokumente und alle anderen Dateitypen scannen. Die Hauptfunktion der App ist aber tatsächlich eine andere: Direkt nach dem ersten Start werden alle auf dem Smartphone installierten Apps überprüft (was sich nicht umgehen oder abbrechen lässt) und eine lange Liste mit Ergebnissen angezeigt.









Bei einem Scan kann direkt auffallen, warum die Nutzung von über 50 Virenscanner gleichzeitig ein Vorteil ist: Auf meinem Smartphone wurden vor längerer Zeit gut ein Dutzend Apps gefunden, auch Google-Apps, die angeblich Malware enthielten. Tatsächlich wurde das aber nur von einem oder höchstens zwei Scannern entdeckt, während die restlichen 57 ganz anderer Meinung sind. Diese Quote reicht auch der App aus, um zu behaupten, dass die Apps dennoch sauber sind. Für jede App lassen sich diese Ergebnisse sowie weitere Details wie etwa die Zugriffsberechtigungen anzeigen. Sehr praktisch.

Die App ist kostenlos, werbefrei und hat keine In-App-Käufe. Sie stammt nicht von VirusTotal oder Google, ist aber offiziell anerkannt und auch auf der VT-Webseite verlinkt. VirusTotal betont zwar, keine Garantie zu übernehmen, aber insgesamt kann man der App dann doch vertrauen. Ob man eine solche App in Zeiten von Google Play Protect überhaupt benötigt, ist wieder eine andere Frage. Doch auch jüngere Berichte zur Malware-Verbreitung zeigen, dass es sicherlich weiterhin notwendig ist.

