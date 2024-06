Pixel Update: Überraschendes Event, magische Pixel 9-Teaser, Feature Drop-Rückblick, Kick with Pixel und mehr

Die letzte Pixel-Woche im Juni geht zu Ende und hat uns auch in den letzten Tagen nicht enttäuscht, denn es gab den großen Pixel-Knall mit einem vorgezogenen ‚Made by Google‘-Event, einen offiziellen Pixel 9-Teaser, Updates für die Pixel Watch und einiges mehr. In unserem wöchentlichen Pixel Update blicken wir wie üblich auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die letzten sieben Tage waren rund um die Pixel-Smartphones und das erweiterte Portfolio auch diesmal wieder sehr interessant, denn wir haben auf das Feature Drop zurückgeblickt, berichteten über Probleme mit dem Pixel-VPN, das überraschende Pixel-Event, den neuen Pixel 9-Teaser und mehr. Es war wieder viel los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Kick with Pixel – mit den Smartphones zur Fußball-EM

Mit Google Pixel zur Fußball-EM. Anlässlich der Europameisterschaft hat man ein temporär verfügbares digitales Torwandschießen gestartet, das auf den Smartphones gespielt wird. In UK gar mit echten und wirklich starken Gewinnen.

Pixel Feature Drops im Video-Rückblick

Die Pixel Feature Drops feiern in Kürze ihr fünfjähriges Bestehen. In diesem halben Jahrzehnt gab es unzählige Verbesserungen, die ihr euch in einem Video-Rückblick ansehen könnt.

Pixel VPN mit Problemen

Wer hätte das gedacht? Das aufgrund der knappen Google One VPN-Einstellung eilig ausgerollte Pixel VPN macht in den ersten Tagen noch Probleme.

Pixel Watch-Update erhöht Energieverbrauch

Das haben sich Pixel Watch-Nutzer sicherlich anders vorgestellt, denn das jüngste Pixel Feature Drop hat ein neues Problem mitgebracht, das den Energieverbrauch der Smartwatch deutlich erhöht.

Made by Google-Event schon im Hochsommer

Das war wirklich überraschend: Google hat ein neues ‚Made by Google‘-Event angekündigt, das schon am 13. August stattfinden wird – fast zwei Monate früher als in all den Jahren zuvor. Man will neue Pixel-Produkte vorstellen, die Künstliche Intelligenz auf den Pixel-Smartphones mit neuen Features zeigen und das Ganze mit Android 15 abrunden.

Erster offizieller Teaser zu den Pixel 9-Smartphones

Gleichzeitig mit der Einladung zum ‚Made by Google‘-Event wurde ein Teaser für das kommende Pixel 9 Pro (XL) veröffentlicht. In diesem ist von neuen magischen Funktionen die Rede, die natürlich das Interesse der Menschen wecken und uns mit Spannung auf das Event warten lassen.

