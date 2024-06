Gemini Update: Viele Integrationen werden ausgerollt, angepasste ChatBots kommen, Nano-KI und mehr

Googles gesamtes KI-Paket Gemini macht immer wieder große Fortschritte und steht nach wie vor im Zentrum sehr vieler Aktivitäten – natürlich ging es auch in dieser Woche wieder voran. Wie üblich haben wir euch hier im Blog wie gewohnt zeitnah über alle Neuerungen, Integrationen und Ausblicke informiert und jetzt fassen wir das Ganze im wöchentlichen Gemini Update noch einmal kurz und knapp zusammen. Der Rückblick auf die letzten sieben Tage mit Gemini.



Google Gemini ist seit einigen Monaten DAS Fokusprodukt des Unternehmens und war auch in dieser Woche wieder durch neue Produkte und Ankündigungen in den Medien zu finden. In dieser Woche sind neue Integrationen in Google Chrome, Google Sheets, GMail und dem gesamten Workspace-Paket gestartet. Aber auch der Ausblick auf die Character ChatBots ist sehr interessant. Hier findet ihr eine schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Gemini-Tipps für optimale Prompts

Google hat eine Reihe von Tipps für alle Nutzer veröffentlicht, in denen man den perfekten Aufbau eines KI-Prompts ausführlich beschreibt und einige Beispiele liefert.

» So wird ein optimaler KI-Prompt aufgebaut

GMail-App integriert Gemini

GMail rollt die seit langer Zeit angekündigte Gemini-Integration in die Android-App für alle Nutzer in unterstützen Regionen aus. Jetzt kann Gemini E-Mails zusammenfassen sowie Informationen aus E-Mails auslesen.

» Gemini fasst jetzt E-Mails zusammen









Gemini bringt Character-ChatBots

Das könnte eine sehr interessante neue Plattform werden: Gemini wird Character-ChatBots bekommen, die von den Nutzern angepasst und offiziell für alle anderen Besucher angeboten werden können. Das könnte eine erste echte Personalisierung werden und dafür sorgen, dass man nicht mehr nur mit dem neutralen Gemini spricht, sondern mit einer nachgebauten „echten“ Person.

» Gemini bringt bald Character-ChatBots

Gemini in der Workspace-Seitenleiste

Die Workspace-Seitenleiste hält jetzt auch Gemini bereit. Gemini steht in allen Desktop-Apps aus dem Workspace-Universum zur Verfügung und kann sich in Anfragen auf das aktuell gezeigte beziehen oder nimmt auch neue Inhalte und Elemente auf, die sich per Drag & Drop hereinziehen lassen. In diesem Fall übernimmt Gemini die Rolle eines echten Assistenten bei der Arbeit mit allen Dokumenttypen sowie in Google Drive.

» Google Workspace erhält neue Gemini-Seitenleiste

Google Messages erhält Gemini-Button

Google Messages erhält einen doppelten FAB (Floating Action Button). Der obere Button führt direkt zu Gemini und soll dafür sorgen, dass die Integration des KI-ChatBots in der Messenger-App promotet wird.

» Google Messages erhält neuen Gemini-Button









Lokale Gemini Nano-KI in Google Chrome

Eine wirklich beeindruckende Demo, die die Kapazitäten und Möglichkeiten der lokalen Gemini Nano-KI in Google Chrome zeigt. Innerhalb von Millisekunden werden Fragen korrekt beantwortet, ohne dass eine Internetverbindung notwendig ist.

» Entwickler zeigt beeindruckende KI-Geschwindigkeit in Google Chrome

Google Sheets erhält neue KI-Tabellen

Google Sheets erhält eine tiefe Gemini-Integration, die für Ordnung in den Tabellen sorgen soll. Die KI macht aus jeder Tabelle eine ansprechende Oberfläche, kann aber auch selbst neue Tabellen nach Eingabe der Anforderungen durch den Nutzer erstellen. Das Ziel ist es, dass die Nutzer nie wieder selbst mit einer leeren Tabelle beginnen müssen.

» So kann Gemini jetzt Google Sheets optimieren

