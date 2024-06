Kick with Pixel: Googles neues Browserspiel zur Fußball-Europameisterschaft – Tore schießen und gewinnen

Die Fußball-EM UEFA Euro 2024 läuft auf Hochtouren und hat schon so manches gutes und vielleicht auch außergewöhnliches Spiel gesehen. Wer anlässlich der Sommerspiele selbst wieder das Runde ins Eckige bringen möchte, kann jetzt mit Googles neuem Spiel Kick with Pixel eine Art Torwandschießen am Smartphone nutzen. Es handelt sich um ein mobiles Browserspiel mit echten Gewinnen (UK).



Anlässlich der Fußball-Europameisterschaft hat das Team Pixel kürzlich das Browserspiel Kick with Pixel gestartet. In diesem geht es darum, den virtuellen Ball in das ebenso virtuelle Tor am Display zu bringen – von der Entfernung und Szenerie vergleichbar mit einem Elfmeterschießen. Es geht nur darum, den Ball richtig zu platzieren, um diesen ins Tor zu bringen.

Beim Start des Spiels kann eine Nationalmannschaft ausgewählt werden und auch der Name auf dem Trikot kann festgelegt werden, sodass ihr selbst für euren Favoriten spielen könnt. Anschließend darfvimmer nach Herzenslust und ohne Limit gespielt werden, wobei sich der Punktestand erhöht und am Schluss ein Highscore gezeigt wird. Gespielt werden darf von überall, aber für Nutzer in Großbritannien lohnt es sich besonders, denn diese können tatsächlich echte Preise gewinnen.

Die Preise reichen von Vergünstigungen im Google Store über Warengutscheine bis hin zu Eintrittskarten für die Spiele der Europameisterschaft. Und selbst der Besuch von Trainingssessions oder gar ein Training mit Profis (wohl nicht den aktuellen Spielern) kann von den Nutzern gewonnen werden. Wie streng diese Eingrenzung auf UK-Nutzer ist, kann ich leider nicht sagen. Versucht doch einfach euer Glück und freut euch auch, wenn ihr im digitalen Highscore nach oben klettert.

» Kick with Pixel

