Chrome-Dino aus Klemmbausteinen: Der Google Store verkauft jetzt ein fragwürdiges Dino Brick Set (Galerie)

Viele Nutzer dürften den kultigen Chrome-Dinosaurier kennen, der zwar immer nur dann zum Einsatz kommt, wenn mal etwas nicht funktioniert, aber dennoch als sympathische Figur gilt. Das hat jetzt auch das Team des Google Merchandise Store erkannt und verkauft ab sofort einen Chrome-Dinosaurier aus Klemmbausteinen. Kultig, aber wohl nicht erfolgreich.



Wir haben euch den Google Merchandise Store hier im Blog schon das eine oder andere Mal im Rahmen von neuen Produkten vorgestellt und jetzt gibt es wieder einen Neuzugang, der nicht unerwähnt bleiben soll: Man verkauft dort jetzt ein „Chrome Dino Brick Set“. Dabei handelt es sich um den absichtlich pixelig gehaltenen Chrome-Dinosaurier, den viele Menschen von den Chrome-Fehlermeldungen und natürlich vom kultigen Spiel auf der 404er-Seite kennen.

Klemmbausteine passen natürlich perfekt zur pixeligen Optik und so lag es vielleicht nahe, dass man jetzt ein solches Set produzieren hat lassen. Der Dinosaurier ist vollständig in grün gehalten und hebt sich nur durch weiße Augen sowie eine transparente Bodenplatte ab. Das Set hat insgesamt 233 Teile, hoffentlich eine Aufbauanleitung und wird in den USA für ganze 40 Dollar verkauft. Über Umwege kann das Set aber auch nach Deutschland verschickt werden.

Anders als bei 9to5 angegeben, handelt es sich dabei ganz offensichtlich nicht um ein LEGO-Set. Selbst auf den Marketingbildern ist zu erkennen, dass die Teile nicht richtig zusammenstecken. Die Bauform der Klemmbausteine ist ebenfalls eine andere und somit NICHT – anders als viele andere Hersteller – LEGO-kompatibel. Das wäre selbst für TEMU noch zu schlecht. Wäre es nicht der Chrome-Dino und nicht der Google Store, könnte man für so etwas nicht mehr als 5 Euro verlangen. Dennoch, vielleicht gefällt es ja dem einen oder anderen allein schon aufgrund des Modells.









Gestern Vormittag lag die verfügbare Stückzahl bei 600, heute bei 597. Scheint so zu sein, dass andere Nutzer die Qualität dieses Produkts ähnlich einschätzen wie ich 😉

» Google Chrome Dinosaurier im Google Store

