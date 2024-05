Pixel Update: Umfangreiche Pixel 9-Infos, Pixel-Kamera im Detail, neue Pixel Launcher-Funktion und mehr

Die letzte Pixel-Woche im Mai geht zu Ende und hat uns auch in den letzten sieben Tagen eine interessante Neuigkeiten rund um die Pixel-Smartphones und das gesamte Google Hardware-Portfolio gebracht: Wir konnten euch alle Infos zu den Pixel 9-Smartphones zusammenfassen, die Farben der kommenden Smartphones auflisten und über die Verbindung zwischen Android und ChromeOS spekulieren. In unserem wöchentlichen Pixel Update blicken wir wie üblich auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die letzten sieben Tage waren rund um die Pixel-Produkte auch diesmal wieder sehr interessant: Die Verbindung zwischen Android und ChromeOS auf Pixel war ein Thema, wir haben euch alle Pixel 9-Infos geliefert, die Farben der Pixel 9-Smartphones gezeigt und mehr. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Alle Infos zu den Pixel 9-Smartphones

Google wird in einigen Monaten die Pixel 9-Smartphones vorstellen, über die schon jetzt sehr viele Informationen bekannt sind. Hier findet ihr alle wichtigen Infos im Überblick.

» Alles was über die Pixel 9-Smartphones bekannt ist

Google arbeitet an Android-Chrome-Brücke

Google arbeitet offenbar daran, eine Verbindung zwischen Android und ChromeOS zu schaffen. Die kürzliche Demo auf den Pixel-Smartphones könnte zeigen, in welche Richtung es geht.

» Wie wird Google Android und ChromeOS kombinieren?

Das sind die Kamerakomponenten der Pixel-Smartphones

Wir fassen die Kamerakomponenten der drei aktuellen Pixel-Generationen zusammen. Es hat sich tatsächlich einiges getan, denn mit jeder Generation haben sich die Kameras geändert.

» Die Kamerakomponenten von Pixel 6, Pixel 7 und Pixel 8









Pixel Launcher bringt neue Suchfunktion

Der Pixel Launcher überarbeitet die Suchfunktion, die jetzt noch mehr Apps und Informationen durchsuchen kann. Auf den ersten Screenshots könnt ihr sehen, welche Veränderungen am Umfang, der Struktur und auch der Darstellung vorgenommen wurden.

» Pixel Launcher überarbeitet die neue Suchfunktion

Das sind die Farben der Pixel 9-Smartphones

Jetzt gibt es zuverlässige Informationen aus erster Quelle, die Auskunft über die verfügbaren Farben der kommenden Pixel 9-Smartphones gibt. Es gibt alle farblichen Details zum Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL und auch dem Pixel 9 Pro Fold.

» In diesen Farben werden die Pixel 9-Smartphones zu haben sein

