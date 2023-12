Android: Neue Google System Updates sind da – diese Neuerungen kommen auf Smartphones und Tablets

Die nächste Runde der Google System Updates steht vor der Tür und bringt in der neuen Ausgabe eine Reihe von Neuerungen auf viele Smartphones, Tablets und weitere Geräte. Dank der nach wie vor wachsenden Modularität des Betriebssystems Android, kann Google mehrmals pro Monat Verbesserungen ankündigen und in mehreren Wellen ausrollen. In der sechsten Runde hat man einen ganzen Schwung an Verbesserungen im Gepäck.



Bei den Google System Updates handelt es sich noch um eine junge Linie von Updates, die aus Betriebssystem-Komponenten besteht, die direkt über den Play Store aktualisiert werden können. Zuvor war das unter der internen Bezeichnung „Project Mainline“ bekannt und die Änderungen wurden nur in Ausnahmefällen öffentlich kommuniziert. Doch mit neuem Namen wurde auch die Transparenz gesteigert und es gibt mehrmals monatlich detaillierte Informationen zu den Verbesserungen.

Die Google System Updates sind übrigens unabhängig von den Google Play Services Updates und den Updates über den Google Play Store. Während sich die System Updates tatsächlich auf das Betriebssystem selbst beziehen, sind die Play Services für den Aufsatz und das Framework verantwortlich. Der Google Play Store aktualisiert die vom Benutzer verwendeten Apps und ist damit in der obersten Ebene der dreistufigen Update-Pyramide. Dennoch beziehen sich die meisten Updates üblicherweise auf Verbesserungen rund um den Google Play Store und dessen Infrastruktur.

Hier nun die Updates für die sechste Runde im Dezember, die Neuerungen im Bereich der Geräteverbindungen im Gepäck hat sowie neue Features für die Entwicklerdienste mitbringt. Mittlerweile hat auch der Dezember-Schwung wieder Fahrt aufgenommen und bereits eine ganze Reihe von interessanten Verbesserungen im Gepäck. In der folgenden umgekehrt-chronologischen Auflistung seht ihr alle Neuerungen der letzten Tage.









Google System Updates im Dezember

Google Play-Dienste, Version 23.50 (20.12.2023) Geräteverbindung [Wear] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Geräteverbindungsprozessen in ihren Apps. Entwicklerdienste [Smartphone] Sie können jetzt Feedback zu Problemen beim Scannen von QR-Barcodes geben.

[Smartphone] Der Privacy Sandbox in Android 11 wurde ein neuer Einstiegspunkt für Einstellungen hinzugefügt. Google Play-Dienste, Version 23.49 (13.12.2023) Support [Smartphone] Mit dieser neuen Funktion erhalten Sie Updates zu Erläuterungen neuer Android-Funktionen. Systemverwaltung [Auto, PC, Smartphone, TV, Wear] Änderungen bei den Systemverwaltungsdiensten zur Verbesserung der Akkulaufzeit, der Geräteleistung und der Netzwerknutzung. Google Play Store Version 38.8 (11.12.2023) [Smartphone] Es kann festgelegt werden, dass App-Videos standardmäßig im Vollbildmodus wiedergegeben werden sollen.

[Smartphone] Im Abschnitt „Werbung“ der Suchergebnisse sehen Sie, dass weitere Werbetreibende Informationen zu ihren Apps bereitgestellt haben.

[Auto, PC, Smartphone, TV, Wear] Neue Funktion, mit der Apps auf verbundenen Geräten einfacher deinstalliert werden können.

[Smartphone] Auf den Tabs „Apps“ und „Spiele“ wird in einigen App-Einträgen jetzt eine kleine Version eines Symbols angezeigt, damit die zu installierenden Apps besser zu erkennen sind. Google Play-Dienste, Version 23.48 (06.12.2023) Kontoverwaltung [Smartphone] Neu gestaltete Benutzeroberfläche der Google Einstellungen und Aktualisierung der Einstellungsbildschirme („Android-Einstellungen“ → „Google“).

[Smartphone] Fehlerkorrekturen im Bereich Dienste für die Kontoverwaltung. Entwicklerdienste [Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von standort- und kontextbezogenen Prozessen in ihren Apps. Dienstprogramme [Smartphone] Verbesserungen beim Sichern von Geräten und Fotos. Systemverwaltung [Smartphone] Durch Updates für die Play Spiele App müssen Sie die App nicht mehr installieren, um In-Game-Bildschirme zu sehen. Google Play Store-Version 38.7 (04.12.2023) [Smartphone] Apps können jetzt direkt über Cards mit Listen installiert werden, die auf Startseiten erscheinen. Adaptive Konnektivitätsservices p.2023.48 (01.12.2023) [Smartphone] Verbesserungen bei der Stabilität, Fehlerkorrekturen und Leistungsoptimierungen.

