Smartphone Awards 2023: Google Pixel 8 ist das beste Smartphone des Jahres; Pixel 7a und Fold mit Lob (Video)

Das Smartphone-Jahr 2023 ist vorüber, alle Hersteller haben ihre neuen Geräte auf den Markt gebracht und bei einigen stehen bereits die nächsten Generationen in den Startlöchern. Jetzt hat der bekannte YouTuber Marques Brownlee die Smartphone Awards 2023 verliehen und die aus seiner Sicht besten Geräte gekürt. Auch in diesem Jahr konnte Google mit dem Pixel 8 den Preis für das beste Smartphone sowie weitere Anerkennungen für das Pixel 7a und Pixel Fold abräumen.



Google hat das Pixel-Portfolio auch in diesem Jahr weiter ausgebaut und mit dem Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 7a sowie dem Pixel Fold gleich vier Smartphones auf den Markt gebracht, die allesamt recht gut aufgenommen wurden. Zwar haben die Preise ordentlich angezogen, aber das schmälert das Gesamtpaket und insgesamt auch die Preis-Leistung der Geräte nicht. Daher konnte Google nicht nur bei den diversen Tests abräumen, sondern auch bei den Smartphone-Awards.

Der YouTuber Marques Brownlee (MKBHD) hat die „Smartphone Awards 2023“ vergeben und dabei die aus seiner Sicht besten Geräte in mehreren Kategorien gekürt. Im Rückblick zeigt sich, dass das Smartphone-Jahr 2023 wirklich sehr gut war und viele starke Geräte hervorgebracht hat. Dennoch ist es Google mit dem Pixel 8 gelungen den Hauptpreis – nämlich Smartphone of the Year abzuräumen. Nachdem Google schon im vergangenen Jahr die gleiche Auszeichnung mit dem Pixel 7 gewonnen hat, ist man ganz offensichtlich auf dem richtigen Weg.

Die Preisvergabe ist zwar professionell-subjektiv, aber basiert natürlich auch auf Fakten: So lobt Brownlee die starke Kamera, das ultrastarke Display, den „wahnwitzigen Software-Umfang“ und natürlich die sieben Jahre Software-Updates. Aber auch der große Bruder Pixel 8 Pro hat indirekt Schützenhilfe geleistet. Denn das Pixel 8 steht dem deutlich teureren großen Bruder in kaum etwas nach und ist somit noch höher zu bewerten.









Im obigen Video seht ihr die sehr kurzweilige und auch gut begründete Wahl der jeweils besten Smartphones des Jahres. Ich kann nur empfehlen, dass ihr euch die 26 Minuten Zeit nehmt, wenn ihr euch dafür interessiert und vielleicht auf ein Top-Modell 2023 schielt, das dann im nächsten Jahr günstiger zu haben ist oder einen hoffentlich starken Nachfolger erhält. Für Google-Nutzer kann man sagen, dass kein Weg am Pixel 8 oder Pixel 8 Pro vorbeiführt.

Auch Pixel 7a und Pixel Fold erhalten Anerkennung

Zwar geht Google in allen Kategorien leer aus und profitiert beim Pixel 8 vom starken Gesamtpaket, aber auch zwei weitere diesjährige Pixel-Smartphones werden lobend erwähnt. Das Pixel 7a erfährt in der Kategorie „Best Value“ Anerkennung, auch wenn der Preis ein wenig zu hoch dafür ist. Das Pixel Fold wird natürlich in der Kategorie der besten Foldables erwähnt. Gelobt wird, dass es das derzeit kleinste Foldable ist – und damit das, was am besten in der Hand liegt – und dass die nicht ganz vollständige Öffnung für eine gute Haptik sorgt.

