Google startet neue Top-Level-Domain: Domains unter .meme können jetzt registriert werden – erste Beispiele

Google hat sich vor mehreren Jahren eine ganze Reihe neuer Top-Level-Domains gesichert, bei denen man selbst als Registrar auftreten und diese an interessierte Nutzer verkaufen kann. Allerdings hatte man nie den ganzen Schwung auf den Markt gebracht, sondern öffnet diese erst ganz langsam für die Öffentlichkeit. Nachdem man zuletzt TLDs wie .day, .boo, .rsvp oder kürzlich .ing angeboten hat, öffnet man sich nun für Registrierungen für die neue Domain-Endung .meme



Einige Top-Level-Domains aus dem Hause Google sind schon seit längerer Zeit in Benutzung und sollen vor allem praktische Zwecke erfüllen – so wie etwa die .new TLD. Aber auch mit anderen TLDs verfolgt man Pläne und so wurde jetzt die Registrierung für die Top-Level-Domain .meme geöffnet, hinter denen sich Webseiten befinden sollen, auf denen kreative Inhalte, lustige Inhalte und andere Dinge finden sollen, die man unter dem Dach von Memes zusammenfassen würde. Entsprechend fallen auch die als Beispiel genannten Domains aus:

Know Your Meme keeps your finger on the pulse of the most important trends happening in the world of memes and internet culture. Check out their new websites on knowyour.meme and stonks.meme.

10PM Curfew is one of the world’s largest female lifestyle, beauty, wellness and fashion networks. Step into their world where style, cultural vibes and funny memes collide on style.meme and girls.meme.

Rudy Willingham is an artist who shares printable stickers at real.meme so anyone can create real-life memes.

License.Meme is a premier clearinghouse to license the world’s most famous memes.

Marketing.meme advises brands on meme media plans and content strategies and has worked on campaigns for some of the world’s largest companies.

Tenor makes it easy for anyone to express themselves through GIFs and memes, which launched earlier this year. They’re making finding, sharing and creating the perfect meme easy through find.meme and create.meme.

Grumpy Cat is possibly the most famous cat in the world, and one of the top-shared memes thanks to her endearing yet sour expression. She lives on forever at grumpycat.meme.

Keyboard Cat is the godfather of cat memes. It was filmed in 1984, but wasn’t widely discovered until 2009 when it found fame. Enjoy at keyboardcat.meme.

Nyan Cat is another web classic. Journey through a digital realm with a rainbow-trailing cat, accompanied by its iconic melody at nyancat.meme.

Cat.Meme is a curated destination for the most shareable, funny and cute cat memes on the internet.

Wer eine solche Domain möchte, kann sich jetzt registrieren, muss allerdings noch eine Gebühr zahlen, die täglich sinkt und ab dem 5. Dezember vollständig wegfällt. Alle Details dazu findet ihr auf dieser Seite.

