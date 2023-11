Android: Suchleiste der Google-App soll an den unteren Rand wandern – zeigt sich auf ersten Screenshots

In vielen Google-Apps findet sich eine Suchleiste, die in den allermeisten Fällen am oberen Rand platziert ist – das gilt auch für die Google-App. Jetzt wird eine interessante Variante getestet, bei der man an diesen Grundfesten rüttelt und den Eingabeschlitz der Suchmaschine tatsächlich an den unteren Rand bringt. Ergonomisch sicherlich sinnvoll, visuell bei der aktuellen Umsetzung allerdings nicht.



Weil Smartphone-Displays im Laufe der Jahre immer größer geworden sind, die Evolution mit dem Wachstum des Daumens aber nicht hinterhergekommen ist, müssen Designer reagieren. Zuletzt hat es sich durchgesetzt, dass die Hauptnavigation an den unteren Rand wandert, aber wie sieht es mit den Suchleisten aus? Nachdem das Designer-Team gerade erst die Chrome-Adressleiste unter iOS an den unteren Rand gebracht hat, gibt es nun einen ähnlichen Testlauf in der Google-App für Android.

Wie ihr sehen könnt, ist die Suchleiste an den unteren Rand gewandert. Allerdings nur die Suchleiste, denn die dazugehörigen Filter sind am oberen Rand verblieben. Man könnte bei der Google Websuche sicherlich darüber streiten, was ein Filter und was eine Navigation ist, aber grundsätzlich sollte wohl beides mit nach unten wandern. Dann könnte es aber wiederum zu überfüllt sein.

Wenn man daran denkt, dass das Chrome-Team über Jahre erfolglos versucht hat, die Adressleiste nach unten zu bringen, dann sollten wir uns bei der Google-App kurzfristig wohl keine großen Hoffnungen machen.

