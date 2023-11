Android: Neue Google-App AI Core wird für erste Nutzer ausgerollt – KI-Plattform für die Pixel-Smartphones

Google setzt auch bei den Pixel-Smartphones zunehmend auf Künstliche Intelligenz, die eine Reihe von Aufgaben übernehmen kann – bisher allerdings softwareseitig in Eigenregie. Das dürfte sich ändern, denn jetzt hat man die neue App AI Core für das Pixel 8 Pro veröffentlicht, die in diesen Tagen bei allen Nutzern auftauchen dürfte. Mit dieser sollen die KI-Features noch schneller und auch vollständig lokal ausgeführt werden.



Bei Google dreht sich seit Jahren alles um die Künstliche Intelligenz, auch wenn diese nicht immer ganz so sichtbar gewesen ist, wie es seit dem Boomjahr 2023 der Fall ist. Selbst der Tensor-SoC wird seit der ersten Generation mit KI-Features beworben, wobei diese für Endnutzer nicht wirklich greifbar sind. Jetzt hat man die neue App AI Core im Play Store veröffentlicht und rollt diese seit wenigen Tagen für alle Pixel 8 Pro-Nutzer aus. Pixel 8 und andere Geräte werden noch nicht versorgt.

Bei AI Core handelt es sich nicht um eine echte App für Endnutzer, sondern um ein Framework, in dem Funktionen gesammelt, Einstellungsmöglichkeiten geboten und sicherlich auch Schnittstellen geschaffen werden. Im Detail geht das auch aus der Beschreibung noch nicht eindeutig hervor (siehe unten). AI Core kann man dem ähnlich klingenden ARCore für Augmented Reality-Funktionen oder auch der Android System Intelligence vergleichen.

Spannend ist allerdings, dass AI Core schon eine Einstellungsmöglichkeit mitbringt, die große Auswirkungen auf die Nutzung des Smartphones haben kann. Sowohl auf die KI-Nutzung als auch die Gesamtnutzung des Geräts. Denn es lässt sich festlegen, dass ein Teil des Arbeitsspeichers (RAM) für AI-Funktionen reserviert bleibt. Das beschleunigt die KI-Features, sorgt aber in der Gesamtheit möglicherweise für ein leicht trägeres Gerät. Ob das für Nutzer spürbar oder nur technisch messbar ist, lässt sich noch nicht sagen.









App-Beschreibung aus dem Play Store

AI Core powers features across Android and provides apps with the latest Al models: Al-driven features run directly on your device using the latest foundation models

To keep those features smart, your device updates the Al models automatically

Al Core manages these updates while providing Al functionality to other apps

Interessant ist vor allem die lokale Ausführung, bei der man sich wohl in einigen Punkten von der Cloud-Abhängigkeit lösen will. Wir dürfen gespannt sein, was da in Zukunft noch kommt. Ein Stub (App-Platzhalter) ist seit Android 14 auf allen Pixel-Smartphones mit Tensor-SoC vorhanden. Das bedeutet, dass AI Core jederzeit als System-App nachgeladen werden kann und potenziell wohl auch wird.

