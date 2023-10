Google Pixel: Fold ist nicht gut genug, Tablet nicht fertig und Watch lange verzögert – Google hat wohl Probleme

Google hat das Pixel-Portfolio rund um die Smartphones in den vergangenen 12 Monaten erheblich erweitert, denn die zuvor nur aus Smartphones und Kopfhörern bestehende Serie erhielt gleich drei Neuzugänge: Pixel Watch, Pixel Tablet und Pixel Fold. Alle drei Produkte wissen zu überzeugen, doch zumindest bei der Entwicklung scheint Google etwas zu ambitionierte Ziele gehabt zu haben.



Googles Hardware-Portfolio wächst immer weiter und dürfte auch in den kommenden Jahren einige Neuzugänge verzeichnen, um sich breiter aufzustellen. Der Erfolg der Pixel-Smartphones gibt dem Unternehmen recht und dürfte die Motivation für diese Neueinstiege deutlich erhöht haben – vielleicht auch etwas zu hoch. Denn es zeigt sich, dass die internen Ziele vielleicht zu hoch gesteckt waren, sodass alle drei Produkte möglicherweise nicht in der Form auf den Markt gekommen sind, wie man das gerne gehabt hätte. Wir hatten über alle Fälle bereits berichtet, daher hier nur eine schnelle Übersicht.

Pixel Fold wurde mehrfach verschoben

Schon seit langer Zeit wissen wir, dass Google das faltbare Pixel-Smartphone mindestens zwei Mal verschoben und die Entwicklung zu einem guten Stück von vorn begonnen hat. Der Produktmanager hatte vor einigen Tagen verraten, dass man mit den ersten Geräten nicht zufrieden war und sich die Zeit nehmen wollte, um ein wirklich gutes Gerät auf den Markt zu bringen, mit dem man die Nutzer begeistern kann. Sicherlich nicht die schlechteste Idee, aber die Unsicherheit bleibt: Ist die dritte Generation gut genug oder war einfach irgendwann der Punkt erreicht, dass man etwas auf den Markt schmeißen musste?

Leider hat man kaum Details genannt, wo man die Baustellen der ersten beiden Geräte gesehen hat, die dann doch nicht auf den Markt kamen. Irgendetwas muss die bald kommende Generation an sich haben, was es zuvor nicht gegeben hatte. Gut möglich, dass es das Scharnier ist, auf das man zurecht stolz ist und bereits starke Anwendungsmöglichkeiten gezeigt hat.

Das Pixel Tablet ist nicht fertig

Auch das Pixel Tablet sollte wohl schon vor einem Jahr auf den Markt kommen und wurde ohne einen Neubeginn verzögert. Ein Leaker will sogar erfahren haben, dass das Tablet in der bald erhältlichen Form nach wie vor nicht fertig ist und somit wohl erst die zweite Generation Googles eigenen Ansprüchen gerecht werden wird. Offiziell hat man das nicht bestätigt, doch das fehlende Zubehör, die Last Minute-Änderung bei der Kamera und auch der unausgereift wirkende Pixel Tablet Stand unterstützen diese Theorie. Dazu passt, dass das Pro-Modell erst recht knapp abgesagt wurde und auch das Innenleben des Tablets eher nach einer Baustelle aussieht.

Pixel Watch wurde ein ganzes Jahr zurückgehalten

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Google die Pixel Watch eigentlich schon parallel zu den Pixel 6-Smartphones im Herbst 2021 auf den Markt bringen wollte. Selbst das Marketingmaterial war bereits fertiggestellt, sodass wir von einer recht kurzfristigen Verschiebung ausgehen müssen – für die es bisher keine offizielle Begründung gibt. Leider hat man sich dazu entschieden, das fertige Produkt ein Jahr liegenzulassen und ohne Veränderungen auf den Markt zu bringen. Lediglich der Name wurde geändert.

Es ist vollkommen normal, dass es bei der Entwicklung Probleme gibt und Pläne umgeschmissen werden, daher soll dieser Artikel auch nicht wertend sein. Dennoch fällt auf, dass so etwas bei Google System hat – nicht nur im Hardwarebereich. Daraus ergeben sich dann teure Fehlschläge und schlechte Markteinstiege, sodass man das mit der ersten Generation verspielte Vertrauen erst wieder aufbauen muss. Das könnte man auch einfacher haben…