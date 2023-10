Android: Das Comeback der Maskottchen? Google hat nach vier Jahren Pausen wieder eine Figur aufgestellt

Über viele Jahre hat Google den einzelnen Versionen des Betriebssystems Android nicht nur süße Beinamen gegeben, sondern auch dazu passende Maskottchen im Googleplex aufgestellt. Mit Android 10 hat man diese süße Tradition beendet, doch mit Android 14 lässt man sie ganz offensichtlich wieder aufleben. Die neue Android-Figur im Googleplex gibt Hoffnung, dass man auch in Zukunft wieder auf Maskottchen setzen wird.



Wir hatten euch hier im Blog vor einigen Monaten alle Bugdroid-Maskottchen im Googleplex gezeigt, die man bis einschließlich Android 9 Pie aufgestellt und das Ganze mit „Android Q“ (Android 10) beendet hat. Fortan setzte man nur noch auf langweilige Zahlen-Skulpturen, die Android 10, Android 11 und Android 12 begleiteten. Wir haben sie euch allesamt inklusive der nach wie vor zugänglichen AR-Versionen in diesem Artikel zusammengefasst.

Mit Android 13 ist man schon wieder ein klein wenig kreativer geworden und hat aus der Zahl 13 eine Schaukel gebastelt – besser als nichts. Umso überraschender war es, als man vor wenigen Tagen zum Release von Android 14 erneut ein Maskottchen im Vorgarten des Googleplex aufgestellt hat – diesmal wieder in alter Tradition der Bugdroid-Figuren. Das Maskottchen zeigt einen mehr oder weniger sympathischen Bugdroid in auffälliger Pose und mit Bezug auf die interne (aber auch außerhalb bekannte) Versionsbezeichnung „Upside Down Cake“. Wir hatten bereits über die neue Android 14-Figur berichtet.

Dass man jetzt wieder eine Figur aufgestellt hat, ist sicherlich kein Zufall – denn günstig wird ein solcher Entwurf nicht unbedingt sein. Nachdem alle alten Figuren beschädigt und niemals repariert und mittlerweile auch entfernt wurden, könnte man jetzt eine neue Sammlung beginnen. Zumindest gibt es dafür meiner Meinung nach recht deutliche Anzeichen.









Google setzt wieder auf den Bugdroid

Der Bugdroid war viele Jahre lang das Aushängeschild von Android, doch irgendwann hat dessen Nutzung immer weiter abgenommen. Vor einigen Jahren hatte man der Figur dann den Körper entzogen und nur noch auf den Kopf gesetzt. Doch davon ist man jetzt wieder weggekommen, nutzt wieder den vollständigen Körper und hat ein völlig neues Android-Branding aufgezogen, bei dem der Bugdroid wieder im Mittelpunkt steht. Folgerichtig verwendet man diesen jetzt auch wieder als Versions-Maskottchen.

Ich gehe daher davon aus, dass auch die kommenden Versionen wieder ein Maskottchen erhalten werden und vielleicht wird man ab dem nächsten Jahr auch ein neues offizielles Namensschema einführen. Natürlich kann man bei „Android 15“ bleiben, aber warum sollte man die Bezeichnung Vanilla Ice Cream nicht auch im Marketing ein wenig verwenden?

Sicherlich hat Android wichtigere Baustellen als diese Figur, aber es ist ein sympathischer Bestandteil des Gesamtprodukts und spielt daher meiner Meinung nach immerhin eine kleine Rolle. Manche wird es freuen und wer die Figuren nicht vermisst hat, der wird sich auch jetzt nicht daran stören müssen.