YouTube Shorts: Neue Tools sollen Querformat-Videos in Hochformat-Videos verwandeln + Creator-Updates

Google hat die Plattform YouTube Shorts tief in YouTube integriert und konzentriert sich aus mehreren Gründen schon seit längerer Zeit auf die Kurzvideos im Hochformat. In Kürze will man Creatorn neue Werkzeuge an die Hand geben, mit denen sich Videos im Querformat automatisch oder manuell in das Hochformat umwandeln lassen. Ein interessanter Schritt, der noch vor wenigen Jahren undenkbar gewesen wäre.



Mit Kurzvideos lassen sich auch bei YouTube sehr viele Klicks erzielen, das freut sowohl die Uploader als auch die Plattform, denn mehr Klicks bedeuten gleichzeitig mehr Umsatz für die Videoplattform. Aus diesem Grund kündigt man immer wieder neue Funktionen für Shorts-Nutzer an, so auch vor wenigen Tagen. Die Neuerungen sind vor allem für Creator interessant, die mit ihren Communities interagieren wollen – etwa durch Fragen, Remix-Videos, automatische Effekte oder Live-Shorts. Alle Infos dazu findet ihr im YouTube-Blog.

Aus Nutzersicht interessanter ist vielleicht die letzte Ankündigung, die bisher noch nicht im Detail gezeigt wurde. Man will Nutzern Werkzeuge in die Hand geben, mit denen sich Querformat-Videos automatisch oder manuell mit einigen Tools in das Hochformat umwandeln lassen, sodass diese für Shorts geeignet sind. Die Rede ist von Schnitt-Tools, alternativen Video-Layouts oder Nutzung des Zooms. Aber auch Splitscreens sollen möglich sein. Gut möglich, dass Creator somit aus langen Videos sehr schnell Shorts formen können, um den Nutzern kleinere Häppchen zu bieten.

Noch vor einigen Jahren galten YouTube und einige andere Google-Tools als Verfechter des Querformat und hatten sogar kleine Kampagnen gegen das „Vertical Video Syndrom“ gestartet, aber diese Zeit ist spätestens seit YouTube Shorts vergessen und mit dem neuen Feature endgültig begraben.

