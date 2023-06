YouTube: Die ältesten Videos eines Kanals anzeigen – neue Filterfunktion macht es jetzt wieder möglich

Rund um Googles Videoplattform YouTube gibt es derzeit einige Umbauarbeiten, die sich in neuen oder veränderten Oberflächen zeigen. Jetzt wurde eine weitere kleine Neuerung auf den Kanalseiten entdeckt, die früher für lange Zeit verfügbar war und sicherlich einige Nutzer vermisst haben: Die Sortierung der Videos nach dem Uploaddatum – und zwar aufsteigend.



Die Kanalseiten von YouTube haben sich seit längerer Zeit nicht mehr verändert, doch jetzt zeigt sich eine kleine Neuerung, auf die so mancher Nutzer gewartet haben dürfte. Videos lassen sich seit jeher nach wählbaren Kriterien sortieren, wobei es damals drei und in den letzten Jahren nur zwei solche gegeben hat: Sortierung nach Uploaddatum absteigend sowie nach Klicks. Erstes ist Standard und sorgt dafür, dass die neuesten Videos oben stehen.

Wer allerdings einen neuen Kanal für sich entdeckt und kurz in deren Historie blicken möchte, kann das nur über Umwege oder gar nicht tun. Gerade bei populären Kanälen mit unzähligen Videos ist es dann kaum möglich, die ältesten Videos zu finden. Jetzt ist die Option zur Sortierung nach Uploaddatum in aufsteigender Reihenfolge zurückgekehrt, die über viele Jahre angeboten und irgendwann in den letzten zwei Jahren entfernt wurde.

Zuerst hieß es, dass die Entfernung aus einem Bug resultierte, erst Ende 2022 sprach man von einer absichtlichen Entfernung und umso überraschender ist nun die Rückkehr. Hoffentlich für längere Zeit.

