YouTube: Mit den eigenen Videos Geld verdienen – das sind die Voraussetzungen für das Partnerprogramm

Die Videoplattform YouTube finanziert sich hauptsächlich über Werbung, die rund um die Videos eingeblendet wird und nicht nur Google, sondern auch den YouTubern Umsätze bescheren können. Wer ein kleines Stück von diesem Kuchen abhaben möchte, kann den eigenen Kanal am YouTube Partnerprogramm anmelden und monetarisieren. Wir zeigen euch, welche Voraussetzungen ihr dafür erfüllen müsst.



Es dürfte kein Geheimnis sein, wie YouTube und die YouTuber ihr Geld verdienen, denn das Geschäftsmodell ist bekannt und nicht wenige Menschen haben auch heute noch den Berufswunsch YouTuber bzw. Influencer (auch auf anderen Plattformen). Geld wird durch Werbespots in den Videos, Anzeigen rund um den Videos und anderen Werbeformen verdient, die von Google genutzt werden. Die Umsätze behält sich YouTube aber nicht selbst, sondern gibt einen Teil in unterschiedlicher Höhe an den Uploader weiter.

Erst vor wenigen Tagen hat man die Limits zur Teilnahme am Partnerprogramm geändert, in Deutschland ist es bisher allerdings unverändert geblieben. Wer am Partnerprogramm teilnehmen und selbst Videos monetarisieren möchte, muss eine Reihe von grundsätzlichen Voraussetzungen erfüllen:

Voraussetzungen für das YouTube-Partnerprogramm

Deine Inhalte entsprechen den Richtlinien für die Monetarisierung von YouTube-Kanälen. Diese Richtlinien umfassen die verschiedenen Bestimmungen dazu, wie du auf YouTube Einnahmen erzielen kannst. Wenn du eine Partnervereinbarung mit YouTube akzeptierst, verpflichtest du dich, diese Richtlinien einzuhalten.

Das YouTube-Partnerprogramm ist in deinem Land oder deiner Region verfügbar.

Für deinen Kanal liegen keine aktiven Verwarnungen wegen eines Verstoßes gegen die Community-Richtlinien vor.

Für dein Google-Konto muss die Bestätigung in zwei Schritten aktiviert sein.

Du hast Zugriff auf die erweiterten Funktionen auf YouTube.

Du benötigst ein aktives AdSense-Konto, das mit deinem Kanal verknüpft sein muss. Falls du noch keines hast, musst du zuerst ein AdSense-Konto in YouTube Studio einrichten. Ein neues AdSense-Konto sollte nur in YouTube Studio erstellt werden.

Natürlich muss man sich an die Richtlinien halten, die weitestgehend auch für alle anderen Kanäle ohne Monetarisierung gelten. Die Verfügbarkeit des Partnerprogramms ist in D, A, CH gegeben, man sollte natürlich aktuell (und auch in Zukunft) eine weiße Weste haben, die Bestätigung in zwei Schritten muss aktiviert sein und wer Geld verdienen möchte, benötigt ein Google AdSense-Konto.









Diese Limits müsst ihr erreichen

Habt ihr die grundsätzlichen Voraussetzungen erfüllt, müsst ihr zur Teilnahme auch schon einen gewissen Erfolg vorweisen können. Ihr könnt also nicht das erste Video auf eurem jungfräulichen Kanal monetarisieren. Wenn ihr keiner Zuschauer habt, würdet ihr dadurch ohnehin nichts verdienen. Ihr müsst bereits 1.000 Abonnenten haben und mindestens 4.000 Stunden Videowiedergabe in den letzten 12 Monaten vorweisen können. Alternativ 10 Millionen Aufrufe von YouTube Shorts in den letzten 90 Tagen. Diese Voraussetzungen müsst ihr aber nicht nur einmalig, sondern dauerhaft erreichen.

Bei YouTube bewerben

Erst wenn ihr diese Hürden genommen habt, könnt ihr euch beim YouTube Partnerprogramm bewerben. Daraufhin wird euer Kanal überprüft und erst wenn das erfolgreich abgeschlossen ist, könnt ihr eure Videos monetarisieren. Wer alle Richtlinien einhält, sollte mit diesem Schritt aber keine großen Probleme haben. Für diese Prüfung erbittet sich YouTube einen Zeitraum von bis zu 30 Tagen.

