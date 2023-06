YouTube: Grenzwerte für das Partnerprogramm werden gesenkt – in einigen Ländern nahezu halbiert

Die Videoplattform YouTube finanziert sich hauptsächlich über Werbeeinnahmen, die durch Banner, Anzeigen und Werbespots rund um die Videos geschaltet werden. Wohl auch um die Umsätze zu steigern, will man nun noch mehr Uploadern die Möglichkeit geben, ihre Inhalte zu monetarisieren. Die Anforderungen zur Teilnahme am Partnerprogramm werden in den ersten Ländern zum Teil recht drastisch gesenkt.



YouTube gibt allen Nutzern die Möglichkeit, ihre Videos zu monetarisieren, wenn sie gewisse Voraussetzungen erfüllen. Zu diesen Voraussetzungen gehören eine Reihe von Kennzahlen, die einmalig zur Freischaltung erreicht werden und auch dauerhaft für die Teilnahme gehalten werden müssen. Nutzer in Deutschland benötigen etwa mindestens 1.000 Abonnenten, mehr als 4.000 Stunden Wiedergabezeit in den letzten 12 Monaten oder bei den Shorts mehr als 10 Millionen Aufrufe in den letzten 90 Tagen. Für große Kanäle ein Klacks, wer allerdings gerade anfängt, muss das erst einmal erreichen.

Jetzt werden diese Werte in den ersten Ländern gesenkt, wobei große Märkte darunter sind: USA, UK, Kanada, Taiwan und Südkorea. Dort müssen ab sofort nur noch die obigen Grenzwerte dauerhaft überschritten werden, um Werbung innerhalb von Videos einbetten und diese monetarisieren zu können. Es reichen 500 Abonnenten, drei gültige Video-Uploads in den letzten 90 Tagen sowie 3.000 Stunden Wiedergabezeit in den letzten 12 Monaten.

Ob und wann diese Werte auch hierzulande gesenkt werden, bleibt abzuwarten. Von Testmärkten kann man bei den oben aufgelisteten Ländern kaum sprechen.

