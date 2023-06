YouTube: Primetime Channels starten in Deutschland – diese Premium-Kanäle lassen sich jetzt abonnieren

Viele Nutzer dürften YouTube hauptsächlich dafür verwenden, einzelne Videos zu wechselnden Themen abzurufen oder vielleicht auch eine Reihe von interessanten Kanälen zu abonnieren. Mit den neuen YouTube Primetime Channels will man sich eine neue Nutzergruppe erschließen, die bisher wohl nur eine untergeordnete Rolle gespielt hat: Deutsche Nutzer können nun direkt bei YouTube Premium-Inhalte abonnieren, ohne dafür auf die Plattformen externer Anbieter wechseln zu müssen.



Erst im November letzten Jahres hat Google die YouTube Primetime Channels in den USA gestartet und jetzt expandiert man nach Deutschland: Bei den YouTube Primetime Channels können die Nutzer auswählen, welche Kanäle, Angebote oder Zusammenstellungen sie abonnieren möchten und diese direkt bei YouTube abschließen und auch konsumieren. Zur Auswahl gibt es ganze Kanäle, im Sportbereich Season-Pässe oder auch nur einzelne Highlights.

Der Preis für diese kostenpflichtige Inhalte, die übrigens nicht mit YouTube Premium in Verbindung stehen und auch nicht mit diesem zu verwechseln sind, liegt zwischen 2,99 Euro pro Monat bis hin zu 99,99 Euro für einen Season-Pass. Die einzelnen Abos sind voneinander unabhängig und können somit einzeln abonniert werden. Den Nutzern will man es erleichtern, solche digitalen Angebote zu finden und an einem zentralen Ort zu verwalten. Den Partnern stellt man eine höhere Interaktion sowie die große YouTube-Nutzerbasis in Aussicht.

Wir bieten mit Primetime Channels unseren Partnern die Möglichkeit, sowohl die bestehende Größe von YouTube als starkes Video-Content-Discovery-Tool als auch die einzigartigen Fan- und Community-Funktionen wie etwa Kommentare, Likes, Shares zu nutzen, um Fans zu gewinnen, in verstärkte Interaktion zu gehen und sie langfristig zu binden. Primetime Channels ist ein idealer Ausgangspunkt für Partner, ihr Angebot schnell und unkompliziert zur Verfügung zu stellen.









Auf die Primetime Channels kann über den Navigationspunkt „Filme & TV“, über die YouTube-Suche und Empfehlungen auf der Startseite zugegriffen werden. Das YouTube-Primetime-Channels-Erlebnis umfasst: Zugriff auf Live-Inhalte, Dokus, Filme und Serien, kuratierte Trailer, Behind the Scenes-Material und Interviews mit Darsteller:innen – angeboten von unseren Partnern

Schnelles Auffinden und Aufrufen von Abos in den Suchergebnissen

Personalisierte Auswahl von Inhalten über die YouTube-Empfehlungen

Neu gestaltete Seite für Filme und TV sowie ein nahtloses Kauferlebnis über verschiedene Oberflächen wie Mobilgeräte oder Fernseher

Zum Start in Deutschland können YouTube-Nutzer:innen aus folgenden Angeboten wählen: ARD Plus

Crime + Investigation Play

European League of Football

FERNSEHEN MIT HERZ (umfasst Romance TV, Heimatkanal und GoldStar TV)

Motorvision TV

SPORT1+

Sportdigital FUSSBALL

HISTORY Play

WORLD OF FREESPORTS Mit eSPORTS1, Bergblick TV, Waidwerk und Jukebox stehen zusätzliche Angebote in den Startlöchern. Auch weitere Partner wie Paramount+ werden im Laufe des Jahres folgen

Das schreit natürlich nach der Nutzung der YouTube Primetime Channels auf dem Fernseher und natürlich unterstützt die YouTube-App für Android TV bzw. Google TV ebenfalls das Abonnieren und Abrufen dieser Inhalte.

