YouTube TV: Werbeanzeigen im werbefreien Modus – Google baut Monetarisierung weiter aus

Die Videoplattform YouTube hat eine Reihe von Ablegern, zu denen unter anderem das US-Angebot YouTube TV gehört. Dabei handelt es sich um eine TV-Streamingplattform, über die sich normale TV-Inhalte abrufen und direkt am Fernseher konsumieren lassen. Obwohl der Dienst kostenpflichtig ist, schraubt man auch dort nun die Monetarisierung nach oben: Ausgerechnet an einer ausdrücklich werbefreien Stelle wird Werbung gezeigt.



Das Angebot YouTube TV ist seit einigen Jahren in den USA verfügbar, könnte aber früher oder später auch in Deutschland starten. Vor allem nach dem kürzlichen Start der Primetime Channels wäre das gar nicht so unwahrscheinlich. YouTube TV ist ein kostenpflichtiger Dienst, der dennoch zusätzlich Werbepausen zeigt, die von den Algorithmen mit Spots gefüllt werden. Die Werbeslots werden von YouTube erkannt und mit eigenen Spots gefüllt, sodass es personalisierte Anzeigen gibt. Hat YouTube keinen Spot parat, wechselt man in den „Zen Modus“.

Beim Zen Modus handelt es sich um kurze beruhigende Videos, die etwa ein Bergpanorama zeigen können. Eigentlich eine werbefreie Zone, doch bei ersten Nutzern werden nun auch an dieser Stelle Anzeigen in etwas anderer Form eingeblendet. Dabei geht es nicht um Werbespots, bei denen natürlich auch die Länge zum Live-Programm passen muss, sondern um Textanzeigen wie im obigen Beispiel. Dort seht ihr, welches Unternehmen das jeweilige Zen-Video präsentiert.

Das ist nicht wirklich störend und weil es ohnehin im Rahmen einer Werbeunterbrechung gezeigt wird, dürften manche Nutzer das nicht einmal bemerken. Dennoch zeigt es, dass YouTube die Monetarisierung an vielen Stellen vorantreibt und dabei auch vor eher außergewöhnlichen Wegen nicht Halt macht.

» YouTube: Mit den eigenen Videos Geld verdienen – das sind die Voraussetzungen für das Partnerprogramm

» YouTube: Primetime Channels starten in Deutschland – diese Premium-Kanäle lassen sich jetzt abonnieren

[9to5Google]