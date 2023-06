Google Fotos: Neuer Kino-Effekt ist jetzt frei verfügbar – Google One-Nutzer können Cinematic Photos erstellen

Google hat schon vor einigen Jahren die Cinematic Photos eingeführt, die sowohl auf den Pixel-Smartphones als auch bei Google Fotos angeboten werden. Bisher wurde dieser Kino-Effekt nur auf ausgewählte Fotos angewendet, doch jetzt dürfen sich auch zahlende Nutzer von Google One freuen, denn der Effekt lässt sich jetzt auf alle Bilder anwenden und manuell anstoßen.



Googles Algorithmen sind sehr gut darin, Fotos in einzelne Bestandteile zu zerlegen und den Hintergrund vom Vordergrund zu trennen sowie Zwischenebenen zu erkennen. Aus der Kombination dieser Erkennung sowie einer automatischen Bildvervollständigung hat man bereits vor drei Jahren erstmals die Cinematic Photos präsentiert, die seit dem vergangenen Jahr ein fester Bestandteil der automatischen Google Fotos-Effekte sind.

Dabei handelt es sich um einen aus dem Kino bzw. Film bekannten Effekt, mit dem ein statisches Foto mehr zur Geltung kommen kann. In der Realität bewegt sich die Kamera weiter weg und zoomt in gleicher Geschwindigkeit auf den Vordergrund. Obwohl sich die Größenverhältnisse dadurch nur geringfügig ändern, lässt das den Vordergrund deutlich herausstechen, so wie ihr das auch im unten eingebundenen Video sehr schön sehen könnt. Für so manche Fotos kann das zum Wow-Effekt werden.

Bisher bot Google Fotos diesen Effekt nur nach eigenem Ermessen an, in dem man immer wieder Bilder der Nutzer automatisch aufbereitet hat. Diese automatischen Effekte, Sammlungen und Collagen dürften jedem Nutzer gut bekannt sein. Den Cinematic Effekt hat man allerdings nur sparsam verwendet, sodass die Wahrscheinlichkeit für ein gewünschtes Motiv recht gering ist. Aber jetzt kann man nachhelfen.









In diesen Tagen erhalten Nutzer von Google One Zugriff auf den neuen Cinematic Photos-Assistenten, der eigentlich nur aus einem einzigen Schritt besteht. Ihr könnt lediglich ein Foto auswählen und schon nach wenigen Sekunden hat der Algorithmus das Bild im Hintergrund in seine Bestandteile zerlegt und den Effekt angewendet. Diesen könnt ihr dann in eurem Archiv speichern sowie als GIF oder Video herunterladen.

Sobald ihr darauf Zugriff habt, findet ihr den Eintrag „Foto mit Filmeffekt“ im Bereich Verwalten, entweder in der Galerie oder am Desktop direkt in der Hauptnavigation. Der Rollout könnte noch einige Tage in Anspruch nehmen, denn ich sehe es bisher noch nicht in allen Konten. Nutzbar ist es nur mit einem aktiven Google One-Abo, denn es handelt sich dabei um einen weiteren Filter / Effekt im Rahmen der zusätzlichen Premium-Features mit Google One.

