Pixel 7a: Das ist Googles neues Budget-Smartphone – kleiner Bruder des Pixel 7 ist ab sofort erhältlich + Aktion

Die Pixel 7-Smartphones bekommen einen kleinen Bruder: Google hat vor wenigen Minuten das Pixel 7a vorgestellt, das als stark ausgestattetes Budget-Smartphone ins Rennen geschickt wird. Interessierte Nutzer dürfen sich freuen, denn alle Leaks der letzten Wochen haben sich als korrekt erwiesen und das Smartphone ist ab sofort für 509 Euro bei den ersten deutschen Händlern verfügbar.



Das Pixel 7a ist da! Google hat das Budget-Smartphone wie erwartet im Rahmen der Google I/O-Keynote vorgestellt und bringt den Budget-Ableger der siebten Pixel-Generation ab sofort in den Verkauf. Schon vorab haben uns Leaker wie üblich alle Spezifikationen verraten, viele Fotos und Marketingmaterial gezeigt, in geleakten Werbevideos wurden die Stärken herausgestellt und selbst Hands-on Videos haben wir bereits gesehen. Natürlich hatten wir euch das alles wenige Tage vor der Präsentation zusammengefasst.

Das Gesamtpaket dürfte viele Interessierte überzeugen, denn im Vergleich zum Vorgänger Pixel 6a legt man stark nach: Wireless Charging ist mit an Bord, die Kamera wird von 12 Megapixel auf 64 Megapixel aufgestockt, der Zoom um eine weitere Stufe auf 8x erhöht und auch beim Display legt man mit einer höheren Bildwiederholungsrate nach: 90 Hertz statt 60 Hertz. Den ausführlichen Vergleich per Infografik findet ihr in den folgenden Absätzen.

Im Folgenden findet ihr die wichtigsten Spezifikationen des Budget-Smartphones, das ab sofort im Handel für 509 Euro verfügbar ist. Hier findet ihr alle wichtigen Informationen im Überblick, in den nächsten Tagen zeigen wir euch dann Testberichte, die üblichen Härtetests und sicherlich noch eine ganze Reihe zusätzlicher Informationen rund um bisher nicht bekannte Software-Features.

Wer das Pixel 7a innerhalb der nächsten zwei Wochen bestellt, bekommt zusätzlich die Pixel Buds A Gratis

Pixel 7a bestellen: Saturn | Media Markt | Amazon | Google Store

Letzte Aktualisierung am 10.05.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!









Pixel 7a Spezifikationen

Interne Bezeichnung: Lynx

Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 7a

Soc: Tensor G2

Hauptspeicher: 128 GB

RAM: 8GB LPDDR5

Display: 1080p @ 90 Hertz FHD+ OLED

Hauptkameras: 64 Megapixel + 13 Megapixel Ultrawide

Frontkamera: 10,8 Megapixel

Rahmen: Keramikrahmen

Farben: Grau, Weiß, Hellblau. Exklusiv im Google Store auch Coral

Weiteres: Bluetooth Low Energy Audio, Entsperren per Gesichtserkennung und Fingerabdruckscanner

Akku: 4.400 mAh, kabelgebunden mit 20 Watt aufladbar, wireless charging möglich

Verkaufspreis: 509 Euro

Verkaufsstart: 10. Mai 2023









Wer das Pixel 7a innerhalb der nächsten zwei Wochen bestellt, bekommt zusätzlich die Pixel Buds A Gratis.

Pixel 7a bestellen: Saturn | Media Markt | Amazon | Google Store

(Partnerlinks, vielen Dank für eure Unterstützung!)

Letzte Aktualisierung am 10.05.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!