Pixel 7a: Letzter Leak zeigt Googles Smartphone im Detail – Farben, Kamera, Nachtsicht und Unblur (Video)

In wenigen Stunden wird Google das Pixel 7a vorstellen und mutmaßlich direkt in den Verkauf bringen. Aber das hält die Leaker nicht davon ab, bis zur letzten Minute neues Material rund um das Budget-Smartphone zu veröffentlichen, das bisher nicht bekannt war. Im vermutlich letzten Leak vor der Präsentation bekommen wir den Werbespot / das Promovideo zu sehen, das auf die wichtigsten Details eingeht.



Es sind längste alle Informationen zum Pixel 7a bekannt und jetzt geht es nur noch um Details sowie aus Marketing- und Verkaufstechnischer Sicht interessanten Schwerpunkte des Smartphones. Weil das Pixel 7a schon heute Abend in den Verkauf gehen soll, ist jetzt auch der Werbespot für das Smartphone durchgesickert, den wir euch nicht vorenthalten wollen. Dieser ist zwar in englischer Sprache, aber der deutsche Werbespot sowie die Schwerpunkte werden wohl nicht ganz anders aussehen.

Zuerst sehen wir das Smartphone in den vier verfügbaren Farben, wobei die Variante „Coral“ möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar sein wird. Denn es kursiert auch ein Werbespot in französisch, in dem das Coral-Gerät in weiß gezeigt wird. Das könnte mit der Google Store-Exklusivität zusammenhängen, aber erst einmal würde ich hinter diese Farbe für deutsche Nutzer noch ein Fragezeichen setzen. In den folgenden 30 Sekunden wird das Smartphone im Schnelldurchlauf gezeigt und auf einige wichtige Features eingegangen.

Wie üblich spielen die visuellen Funktionen die größte Rolle: Die Kamera, die Bildbearbeitung, die Videobearbeitung, der Nachtmodus, aber auch die Sicherheit mit dem im Tensor G2 integrierten Titan-Chip. Für Pixel-Fans und Pixel 7-Nutzer alles nichts aufregendes, aber dennoch für ein Gerät dieser Preisklasse durchaus noch erwähnenswert. Hier findet ihr den vollständigen Werbespot sowie alle erwarteten Spezifikationen:









Die vollständigen Pixel 7a-Spezifikationen

Interne Bezeichnung: Lynx

Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 7a

Soc: Tensor G2

Hauptspeicher: 128 GB

RAM: 8GB LPDDR5

Display: 1080p @ 90 Hertz FHD+ OLED

Hauptkameras: 64 Megapixel + 13 Megapixel Ultrawide

Frontkamera: 10,8 Megapixel

Rahmen: Keramikrahmen

Farben: Grau, Weiß, Hellblau. Exklusiv im Google Store auch Coral

Weiteres: Bluetooth Low Energy Audio, Entsperren per Gesichtserkennung und Fingerabdruckscanner

Akku: 4.400 mAh, kabelgebunden mit 20 Watt aufladbar, wireless charging möglich

Verkaufspreis: 509 Euro

Verkaufsstart: 10. Mai 2023

Wir erwarten sowohl die Präsentation als auch den Verkaufsstart für heute Abend. Es wird davon ausgegangen, dass das Smartphone in den ersten Wochen zwar nicht günstiger wird, aber dafür allen frühen Käufern ein weiteres Präsent bringt. In einigen Ländern gibt es Gratis Pixel Buds A zum Pixel 7a und es gibt keinen Grund, dass das nicht auch in Deutschland der Fall sein sollte.

» Pixel Tablet: Neue Bilder und fast alle Informationen zum Google-Tablet – Specs, Verkaufspreis und mehr

» Pixel Tablet: Kostet fast so viel wie ein iPad – neuer Leak verrät Preisgestaltung des Tablets und Tablet Stand

Letzte Aktualisierung am 12.04.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!