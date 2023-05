Pixel Tablet: Neue Bilder und fast alle Informationen zum Google-Tablet – Specs, Verkaufspreis und mehr

Google wird am Mittwoch das Pixel Tablet vorstellen, um das es in den letzten Wochen etwas ruhiger geworden ist als um die anderen kommenden Pixel-Geräte. Doch jetzt legen die Leaker stark nach und haben zahlreiche zusätzliche Informationen sowie Bildmaterial veröffentlicht, das wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Mittlerweile wissen wir so gut wie alles über das Tablet, das sich auch als Smart Display nutzen lassen wird.



Das erste Pixel Tablet seit langer Zeit steht vor der Tür und zeigt sich jetzt recht umfangreich bei Leaks in Form von zusätzlichen Spezifikationen sowie jeder Menge neuem Bildmaterial. Die beiden wichtigsten zusätzlichen Infos zu unserer kürzlichen Zusammenfassung sind sicherlich, dass das Tablet Stylus-Unterstützung für USI 2.0 mitbringen, aber wohl selbst keinen Stift im Lieferumfang haben wird. Dafür wird das Tablet hierzulande aber wohl nur im Verbund mit dem Tablet Stand zu haben sein.

Die Akkulaufzeit beläuft sich laut einem kürzlich aufgetauchten Listing bei Amazon Japan (mittlerweile gelöscht) auf 12 Stunden, was für ein mit Smart Home-Fokus konzipiertem Gerät gar nicht so schlecht ist. Denn die meiste Zeit dürfte das Gerät ohnehin auf dem Standfuß verbringen und aufgeladen werden. Alle weiteren Informationen bestätigen sich und dürfen in diesem sehr späten Stadium als gegeben hingenommen werden. Zumindest in Japan will Amazon das Tablet ab 20. Juni verkaufen. Zuerst war für Deutschland vom 27. Juni die Rede, was nach wie vor gelten könnte. Fest steht, dass das Tablet nicht sofort nach der Präsentation verfügbar sein wird.

Hier findet ihr eine Auswahl der neuen Renderbilder rund um das Tablet und auch dessen Smart Display-Modus. Viel neues ist nicht zu erkennen, aber dennoch verschaffen auch diese (sehr schlecht aufgelösten) Bilder einen besseren Eindruck von dem Gerät, das viele Nutzer seit langer Zeit erwartet haben. Der erwartete Preis von etwa 679 Euro für das Tablet inklusive Stand hingegen dürfte viele erst einmal schlucken lassen und es bleibt zu hoffen, dass Google da noch etwas aus dem Hut zaubert.

















Alle bisher bekannten Spezifikationen

Display: 10,95 Zoll LCD mit 2560 x 1600 Pixel

SoC: Tensor G2

Speicher: 128 / 256 Gigabyte

Arbeitsspeicher: 8 Gigabyte Samsung LPDDR5 RAM

Frontkamera: 8 Megapixel

Hauptkamera: 8 Megapixel inklusive Kamerashutter

Farben: Porcelain, Haze

Akku: 12 Stunden Laufzeit

Sicherheit: Fingerabdruckleser an der Seite

Weiteres: Bluetooth, Wifi 6E, UWB, USI 2.0 Stifteingabe

Betriebssystem: Android 13 QPR3

Verkaufsstart: 20 Juni oder 27. Juni

Verkaufspreis: 600-679 Euro inklusive Tablet Stand. Dock einzeln für 129 Euro

