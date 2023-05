Pixel Fold: Das ist Googles erstes faltbares Smartphone – dünnstes Foldable kann ab sofort vorbestellt werden

Googles erstes faltbares Smartphone ist da! Vor wenigen Minuten wurde das Pixel Fold offiziell vorgestellt, das nach zahlreichen Verschiebungen und Anpassungen schon sehr bald auf den Markt kommen wird. Googles Einstieg in den Foldable-Markt setzt auf das bisher erfolgreichste Konzept für faltbare Geräte und kommt mit zwei Displays, ganzen fünf Kameras sowie einer starken Ausstattung.



Nach vielen Jahren der Vorbereitung, hat Google endlich das erste faltbare Pixel-Smartphone vorgestellt: Das Pixel Fold. Die ersten Konzepte und Umsetzungen für eine Foldable-Oberfläche hat Google tatsächlich schon mit Android 10 präsentiert und es sollte nun bis Android 13 / Android 14 dauern, bis man tatsächlich selbst das eigene faltbare Smartphone ankündigungen kann. Das hat man vor wenigen Minuten getan.

Das Pixel Fold ist Googles diesjähriger Einstieg in einen neuen Markt und setzt auf das bewährte Konzept, das vor allem vom Samsung Galaxy Z Fold bekannt ist, aber auch schon in anderen Geräten zum Einsatz kam: Ein kleineres (aber nicht kleines) Display auf der Vorderseite, ein riesiges Display auf der Innenseite sowie die bekannte Pixel-Rückseite mit der Kameraleiste. Man orientiert sich weitestgehend am Pixel-Design, setzt für das Innendisplay aber auf große Ränder (Bezels). Das ist für diesen Tablet-artigen Modus aber sicherlich nichts schlechtes, denn der Nutzungskomfort wird über die Optik gestellt. Das Foldable hat nicht weniger als fünf Kameras an Bord.

Google wird das Smartphone am 27. Juni zu einem Preis von 1899 Euro (256 GB) bzw. 2019 Euro (512 GB) auf den Markt bringen. Die Vorbestellung ist ab sofort möglich. Wer das Smartphone bis zum 2. Juli vorbestellt, erhält eine Pixel Watch Gratis.

Pixel Fold SPezifikationen

Interne Bezeichnung: Felix

Produktbezeichnung: Pixel Fold

SoC: Tensor G2 Octa-Core (4x 1,8 Gigahertz, 2x 2,35 Gigahertz, 2x 2,85 Gigahertz)

Display außen: 5,79 Zoll @ 120 Hertz; 2092 x 1080 Pixel

Display innen: 7,6 Zoll @ 120 Hertz; 2208 x 1840 Pixel

Kameras außen: 48 Megapixel, 10,8 Megapixel Telephoto, 10,8 Megapixel Ultrawide

Selfiekamera außen: 9,5 Megapixel

Selfiekamera innen: 8 Megapixel

Hauptspeicher: 256 GB und 512 GB

Arbeitsspeicher: 12 GB RAM

Akku: 5.000 mAh

Farben: Chalk (Weiß) & Obsidian (Schwarz)

Abmessungen: 5,7mm stark, 140mm hoch und 80mm breit

Gewicht: 283 Gramm

Lautsprecher: Stereo; einer links oben, einer rechts unten (ausgeklappt)

Weiteres: UWB, Dual-Bluetooth, Fingerabdruckscanner an der Seite

Verkaufspreis: 1899 Euro (256 GB), 2019 Euro (512 GB)

Verkaufsstart: 27. Juni 2023, vorbestellbar ab 10. Mai









Google dürfte große Pläne mit dem Foldable haben, denn es ist nicht nur der diesjährige Neustieg in eine neue Produktkategorie (im vergangenen Jahr war es die Pixel Watch), sondern gleichzeitig ein großer Sprung für Android. Große Displays spielen derzeit eine wichtige Rolle und mit dem Fold hat man nicht nur beide Displayformen, sondern auch den schnellen Wechsel im laufenden Betrieb.

