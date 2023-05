Pixel Fold: Googles faltbares Smartphone zeigt sich im Video – neuer Werbespot zeigt es im Einsatz (Video)

Es trennen uns nur noch wenige Stunden von der Vorstellung der neuen Pixel-Smartphones und jetzt zeigt uns ein geleaktes bzw. entdecktes Google-Video offiziell das Pixel Fold in voller Pracht. Ein etwas längerer gemeinsamer Werbespot mit der NBA zeigt eine ganze Reihe von Google-Smartphones, natürlich inklusive dem neuen Foldable. Es ist der letzte halboffiziell Blick vor der Präsentation.



Wenige Stunden vor einer offiziellen Präsentation ist es nicht ganz unüblich, dass noch Last Minute-Informationen auftauchen, denn natürlich werden viele Details an Partner weitergegeben. Erst heute Vormittag haben wir euch einen Pixel 7a Werbespot gezeigt und jetzt gibt es ein etwas längeres Promovideo für das Pixel Fold in Kooperation mit der NBA. In diesem ist das Pixel Fold sowie andere Pixel-Smartphones zu sehen. Das Video wurde schon vor 13 Tagen hochgeladen, ist aber ungelistet und wurde daher erst vor wenigen Stunden entdeckt.

Viel gibt es eigentlich nicht mehr zu sagen, denn ihr könnt es euch im Video ansehen und wir haben euch vor wenigen Tagen alle Infos zum Pixel Fold zusammengefasst. Hier alle erwarteten Spezifikationen im Überblick:

Interne Bezeichnung: Felix

Produktbezeichnung: Pixel Fold

SoC: Tensor G2 Octa-Core (4x 1,8 Gigahertz, 2x 2,35 Gigahertz, 2x 2,85 Gigahertz)

Display außen: 5,79 Zoll @ 120 Hertz; 2092 x 1080 Pixel

Display innen: 7,6 Zoll @ 120 Hertz; 2208 x 1840 Pixel

Kameras außen: 48 Megapixel, 10,8 Megapixel Telephoto, 10,8 Megapixel Ultrawide

Selfiekamera außen: 9,5 Megapixel

Selfiekamera innen: 8 Megapixel

Hauptspeicher: 256 GB und 512 GB

Arbeitsspeicher: 12 GB RAM

Akku: 5.000 mAh

Farben: Chalk (Weiß) & Obsidian (Schwarz)

Abmessungen: 5,7mm stark, 140mm hoch und 80mm breit

Gewicht: 283 Gramm

Lautsprecher: Stereo; einer links oben, einer rechts unten (ausgeklappt)

Weiteres: UWB, Dual-Bluetooth, Fingerabdruckscanner an der Seite

Verkaufspreis: 1799 Dollar (256 GB), 1919 Dollar (512 GB)

Verkaufsstart: 27. Juni 2023, vorbestellbar ab 10. Mai (nicht sicher)

Letzte Aktualisierung am 21.04.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!