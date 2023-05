Das Ökosystem rund um den Google Play Store hat sich in den letzten Jahren gewandelt, denn es wurden Produkte umgebaut, herausgelöst oder zumindest adaptiert – und jetzt ist es wieder soweit. In diesen Tagen erhält die vermutlich nicht ganz so populäre Plattform Google Play Bücher ein neues Logo. Dieses ist flacher und simpler als das bisherige gestaltet, hat mit einem Buch aber nur noch im Ansatz zu tun.



Erst vor wenigen Monaten hat Google Play Games ein neues Logo erhalten und jetzt geht es mit der Schwester-Plattform Google Play Bücher weiter. An ersten Stellen zeigt sich für die Plattform ein neues Logo, das sich zwar am alten Design orientiert, aber dennoch deutlich anders als bisher gestaltet ist. Das zuvor herausstehende Buch wurde entfernt und durch ein Lesezeichen ersetzt. Ein Icon, das man mittlerweile wohl mehr mit dem Browser oder anderen Apps als einem Buch in Verbindung bringen würde.

Links seht ihr das derzeit noch verwendete Logo und auf der rechten Seite das im Rollout befindliche Design. Nicht nur das Design wurde angepasst, sondern auch die Farbgebung hat sich im Vergleich zur vorherigen Variante verändert. Es gibt nur noch zwei Blautöne und diese sind um eine Spur dunkler als in der vorherigen Variante. Der Pfeil kommt deutlich mehr zur Geltung und somit steht das Play-Logo über dem Bücher-Logo.

Es ist nicht zu erwarten, dass das neue Logo auch neue Funktionen im Gepäck haben wird.

[9to5Google]