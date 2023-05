Pixel 7a, Pixel Fold, Pixel Tablet: Googles neue Geräte vorbestellen – alle Preise und Aktionen in der Übersicht

Google hat die neuen Pixel-Produkte vorgestellt, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten auf den Markt kommen werden oder bereits jetzt in den Verkauf gestartet sind. Wir verschaffen euch einen Überblick über die neuen Geräte, wie viel sie kosten, wo ihr diese vorbestellen / bestellen könnt und welche Aktionen rund um diese gestartet sind: Ein schneller Überblick zum Pixel 7a, Pixel Fold und Pixel Tablet.



Die Google I/O Keynote war ein echtes kleines Pixel-Event, denn Google hat gleich drei neue Geräte vorgestellt und nicht nur alle Details, sondern natürlich auch die Verkaufspreise und Aktionen genannt. Wir haben euch natürlich über alle Neuvorstellungen in ausführlichen, separaten Artikeln informiert, daher gibt es an dieser Stelle nur die schnelle Übersicht für alle, die bereits die Geldbörse in der Hand haben und die Geräte bestellen möchten.

Pixel 7a

Das Pixel 7a ist der erste und einzige Budget-Ableger der Pixel 7-Smartphones und geht für 509 Euro ab sofort in den Verkauf. Das sind 50 Euro mehr als im vergangenen Jahr, aber für die gebotene Leistung (siehe folgender Link) sicherlich noch immer ein sehr guter Deal.

Wer das Pixel 7a bis einschließlich 22. Mai kauft, erhält die Pixel Buds A Gratis. Die Aktion gilt bei allen teilnehmenden Händlern. Und wer bei Amazon zuschlägt, der bekommt auch noch ein Ladegerät kostenlos dazu – nach offiziellen Angaben ein exklusives Angebot.

» Alle Informationen zum Pixel 7a

Pixel 7a bestellen + Pixel Buds A Gratis Saturn | Media Markt | Amazon | Google Store

Letzte Aktualisierung am 10.05.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!









Pixel Tablet

Das Pixel Tablet kann ab sofort für einen Preis von 679 Euro (128 GB) bzw. 799 Euro (256 GB) vorbestellt werden. Die Ladestation bzw. das Smart Display-Zubehör ist mit enthalten, was wohl eine langfristige Aktion sein soll. Ausgeliefert wird das Tablet ab dem 20. Juni 2023.

» Alle Informationen zum Pixel Tablet

Pixel Tablet vorbestellen: Saturn | Media Markt | Amazon | Google Store

Pixel Fold

Ihr könnt das Pixel Fold ab sofort bei ersten Händlern vorbestellen, ausgeliefert wird ab dem 27. Juni 2023. Der Preis ist mit 1899 Euro (256 GB) bzw. 2019 Euro (512 GB) nicht ganz billig. Dafür hat man aber eine starke Aktion, die den Preis etwas erträglicher machen soll: Entscheidet ihr euch bis zum 2. Juli 2023 für ein Pixel Fold, gibt es eine Pixel Watch Gratis. Gültig bei allen teilnehmenden Händlern.

» Alle Informationen zum Pixel Fold

Pixel Fold vorbestellen + Gratis Pixel Watch: Saturn | Media Markt | Amazon | Google Store