Pixel Launcher: Die Suchfunktion integriert Google Files, Chrome und Fotos – neue Kategorien kommen

Der Pixel Launcher punktet nicht nur durch sein eher simples Design und den zurückhaltenden Funktionsumfang, sondern auch durch die integrierte Suchfunktion. Diese durchsucht auf Wunsch nicht nur das Web und die App-Auflistung, sondern bietet auch eine ganze Reihe von App-internen Suchvorgängen. Schon bald soll diese Liste um drei weitere Google-Anwendungen erweitert werden.



Die Suchleiste im Pixel Launcher ist ein wichtiger Bestandteil der Oberfläche und bietet eine ganze Reihe von Möglichkeiten zum Durchsuchen zahlreicher Quellen. Innerhalb der Suchfunktion gibt es seit langer Zeit Verknüpfungen zu anderen Suchfunktionen der populären Google-Apps und ein aktueller Teardown verrät uns, dass es bald noch mehr werden. Derzeit lassen sich Google, YouTube, Google Maps, der Play Store sowie die Einstellungen und Kontakte durchsuchen.

Ein aktueller Teardown des Pixel Launcher zeigt, dass in Kürze drei weitere Google-Apps dazustoßen und diese Funktion weiter abrunden. Bei diesen Apps handelt es sich um Google Chrome, um Google Fotos und auch um den Dateimanager Google Files. Vor allem Fotos und Files sind interessant, während die Chrome-Ergebnisse ohnehin schon bald in der Suchfunktion eingeschlossen werden sollen. Derzeit befindet sich das Ganze noch in Entwicklung, doch mit einem Rollout kann man innerhalb der nächsten Wochen fest rechnen.

