Mein Gerät finden: Googles globales Gerätenetzwerk wird auch externe Bluetooth-Tracker unterstützen (Leak)

Google wird die Mein Gerät finden-Plattform in Kürze umfangreich zu einem globalen Gerätenetzwerk erweitern, das nicht nur aus Smartphones und Tablets besteht, sondern auch Bluetooth-Tracker unterstützen soll. Kurz vor der erwarteten Ankündigung werden immer mehr Details zu diesem Netzwerk bekannt, das zum größten Gerätenetzwerk überhaupt werden könnte. Man will wohl auch externe Bluetooth-Tracker unterstützen.



Um das Mein Gerät finden-Netzwerk anzuschieben und um zusätzliche Geräte oder Objekte zu erweitern, wird Google in Kürze eigene Bluetooth-Tracker präsentieren, die unter der Bezeichnung „Nest Locator Tag“ oder (wahrscheinlicher) Pixel Tag auf den Markt kommen werden. Man wird sich aber nicht auf diese beschränken, sondern auch Bluetooth-Tracker anderer Marken unterstützen. Das geht aus einer kurzzeitig geleakten Dokumentation hervor. Die folgenden Tracker will man unterstützen:

Chipolo ONE

Chipolo CARD

eufy Security SmartTrack

Pebblebee Card

Pebblebee Clip

Unterstützen bedeutet in dem Fall, dass diese Teil des Gerätenetzwerks werden und von den Herstellern mit entsprechenden Software-Updates versorgt werden sollen. Interessanterweise sind die Tracker von Best Buddy Samsung nicht dabei und auch Tracker-Pionier Tile ist nicht aufgelistet. Das heißt aber nicht, dass diese nicht unterstützt werden. Vielleicht dauert es etwas länger. Die Unterstützung von Apple AirTags ist allerdings nicht zu erwarten, trotz kürzlich verkündeter Kooperation in diesem Bereich.

